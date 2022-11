FGTS com saque de R$ 6,2 MIL disponível? Saiba mais!

Você sabia que no FGTS tem a opção de calamidade? Nesse caso, o FGTS é liberado somente em casos específicos e extremos, como por exemplo em alguma situação de desastre natural ou situação que possa comprometer a vida do trabalhador. Essa opção pode chegar a resgatar o valor de até R$ 6.220.

Atualmente, essa opção está com grande procura por parte da população em regiões do Brasil que está sofrendo com fortes chuvas ocorrendo desabamentos. É uma situação muito difícil de lidar, e às vezes o trabalhador nem se lembra do FGTS, mas ele pode recorrer a essa ajuda e realizar o saque.

Após o Decreto n° 5.113, do ano de 2004 foi constituído que o Governo Federal deve dar à população de forma obrigatória o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando o município publicar algum ato que ocorreu por calamidade pública.

Entretanto, por mais que você realize o pedido esse saque não é liberado rapidamente, pode haver um tempo de espera de 30 dias após a data seguinte do decreto compartilhado por calamidade pública, também é preciso a aprovação do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Como posso realizar o saque calamidade do FGTS?

Especialmente para as pessoas que estão passando por dificuldade pois moram em regiões que estão sendo atingidas e tem saldo nas contas do FGTS, conseguem retirar um valor de até R$ 6.220,00. Para fazer essa solicitação, siga esses passos:

1 passo – Entre no aplicativo do FGTS

2 passo – Clique em “Meus Saques”

3 passo – Após isso, clique em “Outras situações de saque – Calamidade Pública”

4 passo – Adicione o seu município

5 passo – Nesta etapa é preciso encaminhar documentos que a plataforma pede, como por exemplo: foto do documento, comprovante de residência atualizado, ou seja, você pode colocar o endereço que tenha sido emitido até 120 antes do decreto.

6 passo – Clique agora em “Creditar o valor em conta” depois coloque uma conta para que os valores sejam encaminhados.

Pronto, você fez a solicitação do saque calamidade. A instituição fará uma análise do pedido, se for aprovado, em até 5 dias você recebe o valor.

Veja também: Parcela de R$ 1,2 MIL no Auxílio Brasil? Entenda!

Veja agora quais situações que englobam para o pedido do saque calamidade

O saque calamidade precisa de alguns requisitos para ser sacado, entretanto é preciso que tenha acontecido algum desses desastres naturais para ser aceito seu pedido, de acordo com a Lei:

Tempestades

Vendavais

Ciclones extratropicais

Furacões

Tufões

Vendavais intensos

Trombas d’água

Tornados

Chuva de granizo intensa

Enchentes

Inundações graduais

Enxurradas bruscas

Alagamentos

Rompimento de barragens

Inundações provocadas pelo mar

Veja também: Confira algumas dicas de como tirar o seu nome do SPC e Serasa