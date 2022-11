Confira os melhores sites para aprender inglês pela INTERNET!

A língua inglesa é uma das línguas mais requisitadas na maioria dos países, hoje em dia podemos afirmar que saber falar inglês é essencial, além de dar uma grande oportunidade para conseguir um bom emprego no mercado de trabalho, um bom curso pode te fazer passar na frente de outros candidatos.

Entretanto, vemos que infelizmente os cursos não são acessíveis para toda a população, alguns são bem caros. Devido a isso, é normal muitos brasileiros procuram cursos online e gratuitos para estudar de casa e se esforçar ao máximo para aprender sozinho.

O bom é que esses sites online podem te ajudar a estudar tanto pelo computador como pelo celular, então em qualquer lugar você consegue estudar. Por isso, listamos alguns sites para você aprender esse idioma, mas não tem só o inglês, esses sites também disponibilizam espanhol, italiano, entre outros.

Site Busuu

O site Busuu oferece versão gratuita como paga para aprender o inglês, além de ter mais opções de idiomas. Na versão gratuita o aluno tem acesso ao vocabulário, então logo de início você já vai aprender muitas palavras, para depois ir formando frases, o processo pode ser um pouco devagar, mas o conhecimento no final vale muito a pena.

Se você gostou do curso e vê que realmente conseguiu aprender, no final aparecerá uma opção de versão premium, onde terá opções mais completas e terá um certificado pela instituição McGraw-Hill. Você consegue ter acesso aos conteúdos tanto online como offline.

Site Duolingo

Provavelmente, sobre o Duolingo você já ouviu falar, ele tem versão site e aplicativo que é um dos mais conhecidos para aprender inglês e outros idiomas, como italiano, alemão, espanhol, entre outros. Tudo nesse site é gratuito, entretanto se você desejar você pode comprar alguns livros que podem te ajudar nessa evolução.

O diferencial do Duolingo é que a forma de aprendizado tem uma estrutura que remete ao jogo, e isso não faz parecer chato e, claro, quanto mais você acerta e vai evoluindo, mais difícil o nível vai ficando. Se por acaso você errar, tente diminuir as tentativas e comece treinando pouco no início até pegar o costume.

No aplicativo você consegue treinar escrita, fala, audição e leitura.

Site Forvo

O Forvo tem como princípio ajudar a pessoa a aprender inglês com sua estrutura sendo um dicionário de pronúncia, ou seja, você consegue analisar e avaliar pronúncias de outras pessoas como também eles conseguem fazer isso com você. O forvo disponibiliza mais de 200 idiomas para você aprender e tudo gratuito. Também tem em formato de aplicativo.

O diferencial é que a Forvo tem alguns mini guias de viagem que o aluno consegue ter acesso ao menos 25 frases que mais são utilizadas em viagens. Toda essa função é separada por tópicos, sendo eles: adjetivos, substantivos, animais entre outros.

