Coordenador do novo governo faz AFIRMAÇÃO sobre o Auxílio de R$ 600,00; confira!

Uma dúvida que muitos brasileiros ficaram após a mudança do governo é se o auxílio Brasil continuará de R$ 600,00. Uma notícia compartilhada pelo governo do Lula, que ganhou a eleição neste último domingo, 30/10, o Wellington Dias, que foi o senador eleito do PT, afirmou que o ganho real da gestão do PT será de 1,3% ou 1,4% referente ao salário mínimo ano que vem, 2023.

O mesmo informou na notícia que o valor do Auxílio Brasil também continuará de R$ 600,00 reais no próximo ano.

Auxilio Brasil

Durante as campanhas políticas percebemos que os dois candidatos à presidência compartilhavam a vontade de permanecer com o valor de R$ 600 do auxilio Brasil em 2023, porém era algo que ainda precisava ser conversado e após a vitória de Lula Inácio, o Senador Dias afirmou que a nova gestão vai conversar com o Congresso para incluir esse valor na lei, ou seja, pode ser por meio de emenda à Constituição (espaço fiscal para gasto extra) ou por projeto de orçamento.

O senador ainda explica que o objetivo principal é o pagamento de R$ 600 do auxílio Brasil continuar sendo realizado já no dia 1 de janeiro de 2023, sem nenhuma mudança. Ele ainda questiona “O que é preciso?” “Nós vamos fazer garantir”.

Nesta quinta-feira, 03/11, o Senador Dias fará uma reunião com o Senador Marcelo Castro (MDB-PI) que é o relator do Orçamento do Congresso em relação a 2023, também foi convidado Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Essa reunião tem como princípio formar estratégias, soluções, conversar com o Congresso para que esse valor continue sendo pago aos brasileiros de baixa renda, já que é foi um dos auxílios mais procurado pela população disponibilizado na época da pandemia.

Salário mínimo 2023

Diante dessas propostas da gestão petista está incluso o ganho real do salário mínimo do brasileiro, como também permanecer o valor do auxílio e investir no programa da Farmácia Popular. Essa conta está no valor de R$ 175 bilhões.

Wellington Dias, Senador informa que o governo do Lula deseja fazer uma reajuste do salário mínimo acima da inflação através da conta do PIB de cinco anos atrás.

“A mudança do salário mínimo, já está com uma previsão da inflação oficial, entretanto, o empenho do novo governo é que já no primeiro ano, consiga operar a regra da média do PIB dos últimos 5 anos. Como houve queda [do PIB], como houve momentos mais elevados, momentos baixos, provavelmente, vai ficar entre 1,3% e 1,4% de ganho real nesse primeiro ano. Mas precisa constar do Orçamento”, afirmou Dias.

