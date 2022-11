Empréstimo para negativados do Caixa Tem? Confira sobre o assunto

Empréstimo para negativados no Caixa Tem? Sim, isso mesmo que você leu, durante esse mês de novembro a Caixa vai liberar um valor entre R$300 e até R$3 mil para os clientes que contratarem o empréstimo.

Sabemos que quem tem o nome negativado tem dificuldades para conseguir contatar linha de crédito, com isso, surgiu essa opção no caixa Tem para ajudar principalmente trabalhadores que são autônomos e também microempreendedores que desejam iniciar sua correria ou já investir em um negócio.

O empréstimo para negativados pode ser dividido em até 24 vezes com a taxa de juros entre 3,99% mensalmente, dependendo também de qual categoria o trabalhador está inserido. Entretanto é preciso ficar esperto porque muitas pessoas não conseguem contratar o crédito por diversos erros que vamos listar agora para você se prevenir e ser aprovado.

Confira os erros que fazem não ser liberado o empréstimo negativado

Erro no cadastro

O cadastro é o ponto mais importante e crucial para realizar qualquer pedido. Mas, infelizmente tem pessoas que não se atentem a isso. Para contratar algum empréstimo no Caixa Tem é obrigatório que todos os dados que estejam informados sejam corretos, principalmente endereço, dados de renda, telefone, entre outros.

Antes de realizar alguma contratação faça uma revisão em seu cadastro para verificar se não tem nenhum erro, com a sua atualização em dia você tem mais chances de conseguir a contratar a linha de crédito e ser aprovado.

Então não se esqueça dessa dica: mantenha seus dados atualizados.

Usar dinheiro para outro intuito

Como citado acima, o empréstimo negativo do Caixa Tem é especialmente para os trabalhadores autônomos e microempreendedores. Então quando você faz a contratação deste empréstimo você tem que responder qual o direcionamento desse dinheiro, ou seja, é preciso que esse dinheiro seja utilizado no seu negócio ou em investimentos para conseguir um negócio.

Muitas pessoas não sabem disso e quando contratam respondem que vão utilizar para o bem pessoal com coisas cotidianas, infelizmente com essa opção o seu contrato é negado. Não pode usar esse dinheiro para uso pessoal apenas para investimentos em negócios.

Veja também: Banco digital promete liberar empréstimo para brasileiros com score BAIXO; confira!

Conta do Caixa Tem

Na maioria das vezes a conta do Caixa Tem de alguns brasileiros são suspensas, isso porque praticam atos que podem levar a esse ponto é que muitas vezes eles não sabem, por ser um aplicativo que muitos brasileiros utilizam para receber pagamentos do Governo Federal é preciso tomar cuidado e seguir as regras.

A suspensão da conta pode ocorrer por esses motivos:

– Passar o limite de transição permitido, que é de R$5 mil por mês

– Suspeita de Fraude com a conta

– Problemas em seu cadastro (dados errados)

Dívidas altas passando de R$3 mil

Um dos requisitos para pedir o empréstimo negativo é que o cliente não tenha dívidas acima de R$3 mil reais, isso pode fazer com que você receba a resposta não para o seu contrato. Por tanto, se você tem essa dívida é preciso quitar ou já regular ao máximo para depois entrar com o pedido do empréstimo.

Veja também: Nubank amplia seu limite MÁXIMO de crédito; veja como funciona