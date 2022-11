App garante até 50% de DESCONTO em compras nos supermercados; saiba mais

Já imaginou ter um aplicativo instalado no celular mostrando até 50% de desconto em produtos de supermercados e padarias que estão perto do vencimento para você conseguir por um bom preço? Agora é possível. Tudo isso foi pensado quando teve um aumento enorme de desperdício de alimentos em todos os ramos de distribuição.

Com isso, Luciano Kleiman se juntou com seu sócio e juntos criaram no ano de 2020 um aplicativo foodtech, que é uma empresa tecnológica que junta dentro da ferramentas mercados e padarias que estão vendendo produtos com descontos (que estão perto do vencimento).

Esse aplicativo chegou para inovar e diminuir o desperdício de alimentos, que é muito triste e para comparar o nível de pobreza de algumas famílias em nosso país. Muitas vezes a família não tem dinheiro para comprar determinado produto, então com o desconto de até 50% a família consegue mais em conta.

Tudo sobre o aplicativo Foodtech

Os investidores deste aplicativo utilizaram um valor de R$ 600 mil para desenvolvê-lo e funcionar desta maneira. Cada estabelecimento deve cadastrar o produto perto do vencimento ou que esteja em promoção dentro do app – que por sinal é bem prático e simples – e gera uma economia para o consumidor, ou seja, a pessoa que vai comprar, chegando até 50% de desconto.

Seja ele produtos comercializados, frescos, como por exemplo frutas ou carnes, e produtos embalados. Todos podem ser inseridos no aplicativo.

O Foodtech funciona por geolocalização, ou seja, no app você encontra padarias, mercados e até confeitarias que estão mais próximas de você e com desconto, existe também uma descrição para cada produtos com informações referente a:

Preço

Desconto

Produto

Data de validade (que é de suma importância para o comprador saber)

Como funciona o frete do aplicativo?

O frete é disponibilizado igual a maioria, você tem duas opções: ou retira no local ou entrega em casa.

Esse app foi criado pois o desperdício por produtos que estão chegando perto da validade é de 2% de todo o valor de faturamento dos mercados, esse número parece pequeno mas o desperdício é algo dolorido quando se pensa que existem muitas pessoas passando fome ao redor do mundo e não tendo condições de comprar alimentos.

Com a intenção de diminuir esse fator, o Foodtech foi criado. Uma boa notícia que foi compartilhada após a criação desse aplicativo é que uma rede que está cadastrando seus produtos nesse app compartilhou que desde maio, a rede deixou de desperdiçar cerca de 10 toneladas de alimentos, é muita coisa não é?

O bom é que os empresários já estão começando a se interessar pelo aplicativo e cerca de 100 lojas já se cadastraram, com isso, a previsão até dezembro de 2020 é faturar cerca de R$ 5 milhões.

