Bolsa família VOLTARÁ em 2023?

Com a mudança de governo, todos estão se perguntando: como ficará o auxílio Brasil? Mas fiquem calmos que até o momento, o benefício continuará sendo pago para a população mas com algumas alterações. A partir de 2023, essa mudança ocorrerá assim que o governo do Lula entrar.

O nome está previsto na mudança, provavelmente o novo presidente Lula colocará o nome de Bolsa Família, mas ambos os auxílios são iguais. Mas e as regras, irão mudar? Confira no texto abaixo que te explicaremos como funcionará em 2023.

Mudança do Auxílio Brasil para o Bolsa Família

Por mais que o nome seja trocado no governo do Lula, algumas regras básicas continuarão as mesmas, entretanto terá algumas mudanças. Confira quais:

– Trocar o nome do Auxilio Brasil para Bolsa Família

– Deixar o valor fixo de R$600

– A família que ter uma criança a partir de 6 anos terá um adicional de R$ 150,00

– Obrigatório frequência escolar das crianças

– Obrigatório das vacinas, principalmente da Covid-19.

Esses são os tópicos que será necessário para as pessoas que recebem o benefício. Mas em relação ao valor? Qual será?

Na gestão do Presidente Jair Bolsonaro, muitos beneficiários chegaram a receber R $710,00, então nesses últimos meses realmente teve um aumento, entretanto com essa mudança governo é incerto que continuará o mesmo valor.

Esse valor de R$710,00 que os beneficiários recebiam equivale a R$600 do Auxílio Brasil e R$110 do Vale-Gás, mas estava estipulado até dezembro, até então, pelo motivo de novas eleições.

Com a troca de governo não temos como confirmar se realmente continuará esse valor ou se irá voltar para os R$400,00 a partir de 2023.

Regras de 2023 para receber o benefício

A partir do ano que vem essas serão as novas regras que as pessoas precisam estar inseridas para receber o pagamento do benefício, veja abaixo:

– Famílias com regras de emancipação

– Famílias que possui alguma gestante, ou seja, mães que amamentam ou que tem até 21 anos

– Família em situação de pobreza que tenha renda de R$ 105 ou R$ 210

– Família em situação de extrema pobreza que tenha renda igual ou inferior a R$105.

Veja agora o calendário do Auxílio Brasil em novembro

Veja agora o calendário do Governo Federal sobre as datas do pagamento deste mês do auxílio Brasil, até o momento não houve alteração:

NIS Final número 1 – Recebe em 17 de novembro

NIS Final número 2 – Recebe em 18 de novembro

NIS Final número 3 – Recebe em 21 de novembro

NIS Final número 4 – Recebe em 22 de novembro

NIS Final número 5 – Recebe em 23 de novembro

NIS Final número 6 – Recebe em 24 de novembro

NIS Final número 7 – Recebe em 25 de novembro

NIS Final número 8 – Recebe em 28 de novembro

NIS Final número 9 – Recebe em 29 de novembro

NIS Final número 10 – Recebe em 30 de novembro

