Auxílio-mãe SOLTEIRA? Veja quando o benefício pode ser disponibilizado

A Auxílio Mãe Solteira está sendo procurada desde 2020 por milhões de mulheres brasileiras. Como muitos sabem, a proposta do Auxílio Permanente para Mãe Solteira quer fazer o pagamento de uma parcela de R$ 1.200 por mês.

As que poderiam receber o Auxílio Mãe Solteira 2022 são mães chefes de família que cuidam sozinhas de seus filhos e que se encaixam nas condições necessárias. Veja as últimas notícias sobre o Auxílio Mãe Solteira no valor de R$1.200 neste artigo.

Auxílio Mãe Solteira

O Auxílio Mãe Solteira foi proposto em 2020 pelo ex-deputado Assis Carvalho (PI) e pela deputada Erika Kokay (PT-DF), através do Projeto de Lei No. 2099/20.

Como mencionado, o programa concederá um pagamento mensal permanente de R$ 1.200 a mulheres que são chefes de família.

Para receber o benefício é necessário

Ter pelo menos 18 anos de idade

Não ter um emprego com uma carteira de trabalho registrada

Ter pelo menos um filho com menos de 18 anos de idade sob sua responsabilidade

Ter uma renda mensal de até metade (1/2) do salário mínimo (R$ 606) por pessoa, ou um total de três salários mínimos na família (R$ 3.636)

Não ser beneficiário de programas de previdência ou assistência social do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)

Não receber o seguro-desemprego

Não ter parceiro ou cônjuge

Estar inscrito no Cadastro Único – CadÚnico.

Auxílio Permanente para Mãe Solteira

É importante ressaltar que o Subsídio Permanente para Mães Solteiras não incluirá mulheres que participam de programas de transferência de renda pelo Governo, tais como o Auxílio Brasil.

Por outro lado, as trabalhadoras autônomas, inscritas como microempresárias individuais, poderão receber o benefício.

Inscrição

Apesar da alta demanda pelo registro do “Auxílio Mãe Solteira”, o processo de inclusão das mães solteiras ainda não foi liberado.

Acredita-se que as mulheres inscritas no Cadastro Único – CadÚnico – devem ser priorizadas no credenciamento, já que a plataforma é utilizada para a seleção de famílias para outros programas, como o Auxílio Brasil.

O Auxílio Mãe Solteira foi liberado?

O Auxílio Mãe Solteira Permanente foi aprovado em algumas etapas. No momento, o Projeto de Lei está parado na Comissão de Seguridade Social e Família, na Câmara dos Deputados.

Isto significa que ainda passará por outras etapas de aprovação para poder liberar o dinheiro.

o que está faltando para ser liberado?

Ao passar a fase atual, a PL ainda enfrentará outros três comitês da Câmara dos Deputados;

A seguir, será analisada no Senado Federal;

Finalmente, será enviada ao Presidente da República, que poderá aprovar ou vetar o programa.

Somente após estas etapas mencionadas acima será liberado o Auxílio, com as informações necessárias para o registro.

Um projeto de lei ordinária, o tipo de proposição legislativa mais comum, para ser aprovado deve contar com os votos positivos da maioria dos Deputados e Senadores, desde que pelo menos a metade do total participe da votação.

