Auxílio Brasil pode ser antecipado neste mês; entenda!

As expectativas em relação à antecipação do calendário da Auxílio Brasil em novembro são altas. Mas considerando que até agora nenhuma declaração foi feita pelo governo Bolsonaro, acredita-se que o Ministério da Cidadania através da Caixa Econômica Federal (CEF) irá manter o modelo padrão de pagamentos.

Assim, os segurados deverão receber o Auxílio Brasil nos últimos dez dias úteis de novembro, entre os dias 17 e 30 deste mês, seguindo o calendário divulgado desde o início. Esta será a penúltima oportunidade para que os 20,65 milhões de beneficiários recebam a parcela de R$ 600, garantida pelo PEC de Benefícios até dezembro de 2022.

O Auxílio Brasil completa um ano desde seu lançamento em novembro deste ano. Durante os primeiros seis meses, o programa pagou um benefício médio de R$217,18. Em maio deste ano, o governo fixou o valor da parcela em R$400, como o valor mínimo a ser recebido pelos beneficiários.

Menos de dois meses depois, o PEC de Benefícios foi aprovado, concedendo um aumento de R$200 que elevou o Auxílio Brasil para R$600. O valor é previsto para cinco meses, equivalente ao período de vigência do decreto de calamidade pública que tornou possível a promulgação do texto.

Nestes dois últimos meses do programa no valor de R$ 600, as parcelas continuam a ser pagas pela conta poupança social digital, administrada pelo aplicativo Caixa Tem.

Na plataforma, o benefício pode ser utilizado para pagar contas através da leitura do código de barras, fazer pagamentos e transferências via Pix e QR Code, e fazer compras com o cartão de débito virtual.

Quem vai receber o Auxílio Brasil em novembro?

As famílias brasileiras vulneráveis que se encontram dentro das linhas de extrema pobreza e pobreza e têm uma renda familiar mensal per capita entre R$105 e R$210 podem receber o Auxílio Brasil em novembro.

Existem 3 possibilidades para receber o Auxílio Brasil

Se você já possuía Bolsa Família: O Auxílio Brasil será pago automaticamente

Se você está no CadÚnico, mas não estava recebendo o Bolsa Família: você vai para a lista de reserva

Se você não estiver no CadÚnico, deve procurar um Cras para registro, sem garantia de recebimento.

É extremamente importante lembrar que a família deve ter alguns destes membros

Crianças Mulheres grávidas Mães que ainda estão amamentando Adolescentes Jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Calendário do Auxílio Brasil em novembro

NIS final 1: 17 de novembro (quinta-feira)

NIS final 2: 18 de novembro (sexta-feira)

NIS final 3: 21 de novembro (segunda-feira)

NIS fim 4: 22 de novembro (terça-feira)

NIS final 5: 23 de novembro (quarta-feira)

NIS final 6: 24 de novembro (quinta-feira)

NIS final 7: 25 de novembro (sexta-feira)

NIS final 8: 28 de novembro (segunda-feira)

NIS final 9: 29 de novembro (terça-feira)

NIS final 0: 30 de novembro (quarta-feira).

