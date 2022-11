Se você possuí algum veículo DESTA lista oficial, estará isento do IPVA a partir de agora

Todo fim de ano as pessoas não se preocupam com apenas as festas pois logo em janeiro de cada ano começam a surgir os impostos para pagamento e entre eles o pagamento do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – que é cobrado pelo Governo Federal.

Você já imaginou sendo isento desse imposto? É isso mesmo que você leu! A partir de alguns anos o seu carro ou moto poderá entrar na lista de gratuidade. Mas que lista é essa? Continue conosco que te mostraremos.

Lista de gratuidade do pagamento do IPVA

Com certeza quem estiver incluso dentro dessa lista ficará muito feliz no próximo ano – 2023 – tudo irá depender também do ano da fabricação do veículo, mas calma que te explicaremos tudo.

Para você conseguir ficar isento do pagamento do IPVA em 2023 é preciso estar incluído em alguns fatores como por exemplo, o ano de fabricação. Segundo informações compartilhadas, os veículos que estão sendo isentos do imposto do IPVA são aqueles que foram fabricados entre 10 a 30 anos atrás.

Você consegue analisar se o ano de fabricação do seu carro ou moto se insere no requisito acima através do CRV ou CRLV, neste documento conta o ano do modelo e o ano da fabricação, para assim ser feita a avaliação do valor que se chama venal.

Confira agora os estados e isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores através do ano de fabricação.

Veículos com 10 anos ou mais

Terá isenção nos estados do Rio Grande do Norte, Roraima e Goiás,

Veículos com 15 anos ou mais

Terá isenção nos estados do Amapá, Bahia, Amazonas, Distrito Federal, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e Piauí.

Veículos com 18 anos ou mais

Terá isenção no estado do Mato Grosso

Veículos com 20 anos ou mais

Terá isenção no estado do Mato Grosso do Sul, Acre, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.

Veículos com 23 anos ou mais

Terá isenção no estado de Alagoas

Veja também: Onde posso solicitar os benefícios garantidos pelo Cadastro Único?

Veículos com 30 anos ou mais

Terá isenção no estado de Santa Catarina

É importante destacar também que nos estados de Pernambuco e Minas Gerais, essa redução do IPVA vai acontecer gradativamente, desta forma quanto mais velho o automóvel for menos impostos será cobrado pelo Governo Federal.

Cálculo do IPVA

Você já se perguntou como é feito o cálculo do IPVA? O porquê você paga determinado valor? Essa cobrança é formulada através do valor do mercado do veículo que é analisada pela tabela da Fipe, que é Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Com isso, o valor da cobrança varia com o valor venal, que está ́ entre 1,5% a 4 %, em cada estado existe uma forma de pagamento.

Veja também: O que muda do novo RG para o antigo? Confira como solicitar