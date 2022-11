Você sabia que é possível ser preso em um acidente de trânsito Entenda!

Para dirigir é preciso tomar cuidado, acidentes de trânsito em nosso país tem crescido bastante e infelizmente somos reconhecidos como um país com trânsito violento. No ano de 2020 esse índice teve uma queda devido a pandemia do Covid-19, entretanto quando tudo estava voltando ao normal os índices cresceram novamente entre registro de acidentes e mortes no trânsito.

Um número de uma pesquisa realizada pelo Portal do DPVAT mostra o quanto ainda é alto esse índice no Brasil. Em 2021, cerca de 310.710 foram pagas por indenização de acidente de trânsito, entretanto, dentre desse número total cerca de 33.530 o motivo foi por morte e 210.042 foi por invalidez permanente e 67.138 por despesas médicas.

No Brasil, os estados que mais receberam indenização em 2020 foram: Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

Cuidados que o motorista deve ter ao se envolver em um acidente

Neste tópico te mostraremos quais as obrigações do motorista quando ele se envolve em uma acidente, é claro que ninguém gosta de se imaginar nessa situação, mas isso acontece na maioria das vezes por um pequeno descuido seja da sua parte ou de outro motoristas.

É nessas horas que deve se atentar ao Código de Trânsito. Existem algumas medidas que o motorista envolvido do acidente de trânsito deve adotar para não se envolver em um cometimento de infração. Especificamente o artigo 176 do CTB explica sobre essas condutas.

Siga abaixo o que o motorista deve fazer ao se envolver em um acidente

Prestar socorro a vítima (se caso você estiver em condições)

Sinalize a via para evitar mais riscos no local onde aconteceu o acidente

Tente preservar o local para ajudar a polícia a perícia a fazer o trabalho

Obedecer os agentes de trânsito

Informar a verdade de como aconteceu o acidente para fazer o boletim de ocorrência

É importante destacar que se essas medidas não forem cumpridas pelo motorista quando o mesmo se encontra em condições de realizar, esse ato pode ser considerado como infração, e a penalidade é uma multa que pode chegar ao valor de R$ 1.467,35 podendo levar até a suspensão de não poder dirigir mais.

Veja agora como se envolver em acidente pode virar crime:

Efetuar lesão corporal culposa

Homicídio culposo na direção do veículo

Fugir assim que acontecer o acidente

Não prestar socorro à vítima

Fraudar os fatos do acidente, que está no artigo 312, CTB

A conduta que o motorista mais deve priorizar, qual é?

Prestar socorro à vítima é uma das opções que o motorista deve manter como prioridade quando se envolver em algum acidente de trânsito. Se caso, o policial ou o agente de trânsito pedir isso para o motorista e ela se recusar, ele estará cometendo uma infração do artigo 177 da CTB, e poderá levar uma multa de R $195,23 e 5 pontos na carteira de motorista.

Se caso o motorista se envolver em um acidente de trânsito que não tenha vítimas e o mesmo se recusar a retirar o veículo do local onde ocorreu para evitar problemas no trânsito, também será multado, está descrito no artigo 178 a multa é de até R$ 130,16.

