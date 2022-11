Cursos GRÁTIS e com certificado através da Agência Nacional do Cinema; inscreva-se!

Para você que gosta de cinema e quer aprender sobre, essa é uma ótima oportunidade para você! A Agência Nacional do Cinema está com vagas abertas para cursos gratuitos e com certificado. A boa notícia é que é aberto para qualquer pessoa do Brasil que tem desejo de aprender sobre os temas.

Além do mais, a pessoa consegue se inscrever em até três cursos, é claro que irá depender da disponibilidade da pessoa, mas fazer um curso e ter um certificado da Ancine já é maravilhoso dentro do currículo de quem deseja seguir essa área.

Curso concepção de projetos audiovisuais

Um dos cursos gratuitos que a Ancine está disponibilizando é a Concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento, um curso completo com carga horária de 20 horas. No curso serão temas abordados que serão divididos em 3 módulos:

1 Módulo: A visão do Geral do Fomento

2 Módulo: Estudo de como estruturar o Plano de Financiamento do projeto

3 Módulo: Como apresentar um projeto na Ancine

Você pode se inscrever através do site: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248.

O público alvo deste curso é especialmente para pessoas que têm interesse em aprimorar o relacionamento de comunicação entre as empresas produtoras sobre o financiamento dos projetos. Atualmente tem cerca de 610 pessoas cursando.

Curso Gestão de Direitos no Processo de Financiamento de Projetos Audiovisuais

O segundo que vamos destacar é o curso da Ancine sobre Gestão de Direitos no Processo de Financiamento de Projetos Audiovisuais com Recursos Públicos. Um curso completo com carga horária de 20 horas. No curso serão temas abordados que serão divididos em 3 módulos:

1 Módulo: Proteção de direitos autorais sobre obras audiovisuais

2 Módulo: Arranjos Contratuais

3 Módulo: Certificado de Produto Brasileiro

Você pode se inscrever através do site: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/305.

O público alvo deste curso é especialmente para pessoas que têm interesse em gerenciar projetos audiovisuais usando o financiamento de recursos públicos. Atualmente tem cerca de 310 pessoas cursando e 294 delas já conseguiram o certificado.

Curso Execução Financeira e Prestação de Contas

Por último, a Ancine também está oferecendo o curso de Execução Financeira e Prestação de Contas Referentes aos Projetos Audiovisuais. Um curso completo com carga horária de 40 horas. No curso serão temas abordados que serão divididos em 6 módulos:

1 Módulo: Considerações iniciais sobre a execução financeira e prestação de contas nos projetos audiovisuais

2 Módulo: O cumprimento do objeto pactuado com a Ancine

3 Módulo: Execução financeira

4 Módulo: Execução de despesas

5 Módulo: Documentos para a prestação de contas

6 Módulo: Considerações finais sobre a execução financeira e a prestação de contas nos projetos audiovisuais

Você pode se inscrever através do site: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/310.

O público alvo deste curso é especialmente para pessoas que têm interesse em aprender sobre a elaboração de prestação de contas de todos os projetos audiovisuais que são contemplados com os recursos públicos, ou seja, a pessoa irá aprender sobre os procedimentos que devem ser criados para trazer uma solução mais criteriosa. Atualmente tem cerca de 545 pessoas cursando e 548 pessoas já conseguiram o certificado.

