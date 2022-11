FGTS: revisão do fundo pode garantir até R$ 10 MIL, entenda

A revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – pode garantir um valor de até R$ 10 mil reais. Infelizmente essa categoria não é de conhecimento das maiores dos brasileiros, além de ser um fator vantajoso ele pode ser depositado em contas ativas como inativas do FGTS.

A revisão do FGTS é referente ao saldo que ocorre desde 1999, o certo é que esse valor seja corrigido pela TR – Taxa Referencial – mas no momento não é isso que está acontecendo, infelizmente o índice está inferior à inflação, com isso os trabalhadores podem chegar a receber um valor regressivo.

Diante disso, o STF quer que toda a revisão seja feita a partir do índice mínimo referente ao valor real da inflação, entretanto essa pauta já entrou em processo por três vezes, mas o presidente do Tribunal retirou o julgamento. A estimativa é que se a revisão do FGTS for aprovada cerca de R$ 300 bilhões serão repassados aos trabalhadores.

Se isso acontecer, o banco da Caixa Econômica Federal será o responsável para efetuar esse pagamento com efeito retroativo, além de arcar com todo esse valor por causa dos trabalhadores.

Como faço para solicitar essa revisão do FGTS?

Os beneficiários conseguem realizar o procedimento pelo celular através do aplicativo do FGTS, que está disponível para download tanto para Android como iPhone (iOS). O passo a passo para pegar os extratos da revisão também é bem simples e você consegue fazer rapidamente.

Os cálculos desses estratos são baseados desde o ano de 1999 até hoje. Se quando você for realizar a consulta e mostrar na tela que existe algum valor disponível para saque/recebimento, você pode entrar em contato com a Justiça Federal e fazer um pedido para receber o valor.

É importante destacar também que em alguns casos o valor revisado do FGTS pode chegar a atingir o teto (referente aos 60 salários mínimos). Entretanto, o extrato do FGTS pode ser consultado também pela plataforma LOIT FGTS. Já sobre a mudança da revisão do cálculo do salário mínimo dentro da inflação real ainda está em tramitação no STF (Supremo Tribunal Federal) e sem data para acontecer o processo de julgamento, com isso, infelizmente também não temos previsão de quando poderá acontecer esse pagamento aos brasileiros.

Lucro para os trabalhadores

Pensando em toda essa situação quem será beneficiado são os próprios trabalhadores que com essa revisão gerará lucro. Vimos isso no mês de julho. Já em 2021 o rendimento atingiu cerca de R$ 13,2 bilhões, ou seja, equivale a 106,7 milhões de trabalhadores que receberam parte do lucro do FGTS após a aprovação do Conselho Curador.

Diante disso, a instituição também compartilhou a distribuição de cerca de 99% do cálculo do resultado para contas que estão inativas e ativas do FGTS. Atualmente, o Fundo de Garantia possui um retorno de 3% anualmente, além da TR.

