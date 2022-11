URGENTE: quase 50 mil segurados do INSS serão submetidos a análise!

O INSS confirmou que praticamente quase 50 mil segurados terão que passar por uma análise de revisão, conhecido como o pente fino. O Instituto Nacional do Seguro Social está fazendo isso pois faz parte de um processo de reabilitação profissional ao qual serão todos reavaliados.

É importante destacar que os beneficiados que recebem aposentadoria por invalidez sem perícia há mais de um ano e o auxílio-doença também estão submetidos para essa análise.

Análise do INSS para Reabilitação Profissional

Essa análise tem como objetivo principal cortar todos os pagamentos irregulares, se por acaso a sua análise der esse ponto negativo, passará por uma nova avaliação de incapacidade e assim será decidido uma resposta final, se vai continuar recebendo o benefício ou não. Foi publicado no dia 1 de novembro no portal do Diário Oficial da União sobre o seguimento do pente-fino.

E para complementar, a Instituição Nacional do Seguro Social (INSS) afirmou que os trabalhadores que estão na etapa de reabilitação profissional receberão uma notificação dentro ainda deste mês de novembro. Através disso, a ação visa ajudar o INSS ajustar a data de comprovação da incapacidade de cada processo inscrito no programa de reabilitação.

Para ter uma noção, cerca de 150 mil pessoas estão nessas condições, e cerca de 45 mil delas serão convocadas já em novembro para essa reavaliação, e todos esses processos estão com ao menos 1 ano do CDI desatualizado. Tudo isso está sendo feito para que realmente o valor seja pago para quem precisa e verificar as reais condições de um trabalhador por vez.

Veja também: Você conhece o auxílio-inclusão? saiba TUDO sobre!

Quanto tempo demora essa análise do INSS?

O prazo que foi estabelecido do tempo de análise pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – da reabilitação profissional é de até 180 dias. Devido a isso, é importante destacar para todos os beneficiários que estão com o DCI desatualizados prestar atenção quando forem convocados para não perder o benefício, esse processo é de suma importância por isso a dica é que fiquem atentos aos prazos assim que forem chamados.

Para as 45 mil pessoas que serão chamadas, o período pode correr ainda esse mês de novembro até o mês de abril de 2023. O INSS também compartilhou que durante a pandemia do Covid-19, a revisão não aconteceu, ou seja, foi suspensa e teve programação automática para efetuar os pagamentos aos beneficiários.

O principal objetivo é avaliar as condições de quem recebe o benefício por parte do Governo. E como será feito isso? Acontecerá através de uma perícia presencial, e a partir disso, todos aqueles que não terão mais o direito o benefício será totalmente cortado.

Por último, é importante destacar que todo segurado do Instituto Nacional do Seguro Social tem direito à reabilitação profissional, e não precisa ter uma exigência de tempo mínimo para a contribuição do INSS.

Veja também: Como me aposentar sem estar TRABALHANDO?