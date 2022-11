WhatsApp pago MENSALMENTE? Como vai funcionar isso?

O WhatsApp é um aplicativo que está em constante evolução no mercado, ou seja, sempre tem novidades, atualização para trazer uma melhor experiência aos seus usuários, além de ser o mensageiro mais utilizado ao redor no mundo. O que muitos não imaginam é que está para ser lançada a versão paga do aplicativo.

O WhatsApp dessa categoria ainda está em fase de teste mas pode ser lançado em breve, afinal qual será o preço desse plano versão paga? Fica conosco que te mostraremos todas as informações no texto.

WhatsApp pago? Como funcionará?

A empresa WABetaInfo é uma empresa especialista quando se trata da plataforma do WhatsApp e está sempre deixando a população atualizada sobre as novidades do aplicativo. O site informou que a Meta está testando esse novo recurso versão premium.

Versão Premium do WhatsApp

Ainda não se tem muitas informações compartilhadas sobre a nova versão que está sendo testada, mas a Meta deseja criar alguns bônus exclusivos para os assinantes, mas no entanto não foi divulgado. O que está gerando muitas dúvidas é se a versão gratuita deixará de existir, o que podemos afirmar é que até momento ninguém se manifestou sobre, então por enquanto continuará da mesma forma.

Vamos supor que essa versão premium será mais um complemento modificado do WhatsApp com benefícios e vantagens para os assinantes, mas também não foi divulgado qual será o valor desse plano. Depois que essa informação foi lançada na internet, os próprios internautas fizeram uma comparação que mostra que o cálculo pode ser entre R 12,49 a R$ 24,90.

Essa sugestão foi calculada na base dos assinantes do Telegram que é um aplicativo relacionado ao do WhatsApp, os dois são mensageiros e concorrentes e esse valor é que os assinantes do Telegram pagam. Devido a isso, os internautas acham que o preço da versão premium do WhatsApp pode chegar a esse valor ou até um pouco menos para continuar com seus usuários e se garantir na competição.

O que foi divulgado até o momento é que essa versão paga do WhatsApp terá a possibilidade da pessoa criar um link para chat com o uso em até 10 celulares ao mesmo tempo. Na versão gratuita e recente é possível fazer isso em somente até 4 celulares. Com certeza a versão premium terá várias vantagens, mas por enquanto isso será um suspense para os usuários ficarem mais ansiosos na espera do lançamento.

Os testes iniciaram em maio deste ano, em 2022 e até o momento a Meta não divulgou ao menos uma previsão de lançamento.

Qualquer novidade ou atualização sobre o assunto iremos trazer no nosso site, fique de olho para não perder e compartilhe com seus amigos a novidade que está prestes a ser lançada pelo WhatsApp, tenho certeza que muitos estão ansiosos para saber os benefícios da versão premium.

