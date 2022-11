Se você é beneficiário do INSS é possível que tenha algum valor disponível para você SACAR: consulte!

Se você é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – saiba que pode estar com valor disponível para saque nesse mês, pois nesta última segunda-feira (7) o INSS já liberou os pagamentos referente ao mês de outubro para os pensionistas e aposentados que pegam o valor de mais de um salário mínimo (R$ 1.212) e que tenha cartão com numeração final 4 e 9.

Os que ganham o valor de um salário mínimo com o número final 9 também podem receber.

Calendário de pagamentos do INSS

Para realizar o pagamento dos beneficiários do INSS é através do último número do cartão do benefício que aparece depois do traço. Com isso, a instituição consegue ter um controle sobre qual grupo já recebeu o pagamento,

Os pagamentos iniciaram no último dia 25. Tanto para os pensionistas e aposentados que recebem mais de um salário mínimo como aqueles que recebem o valor apenas de um salário, confira abaixo.

Até 1 salário mínimo

Final 1 – Pagamentos: 24 de novembro e 23 de dezembro

Final 2 – Pagamentos: 25 de novembro e 26 de dezembro

Final 3 – Pagamentos: 28 de novembro e 27 de dezembro

Final 4 – Pagamentos: 29 de novembro e 28 de dezembro

Final 5 – Pagamentos: 30 de novembro e 29 de dezembro

Final 6 – Pagamentos: 01 de dezembro e 02 de janeiro

Final 7 – Pagamentos: 02 de dezembro e 03 de janeiro

Final 8 – Pagamentos: 05 de dezembro e 04 de janeiro

Final 9 – Pagamentos: 06 de dezembro e 05 de janeiro

Final 0 – Pagamentos: 07 de dezembro e 06 de janeiro

Acima de 1 salário mínimo

Final 1 e 6 – Pagamentos: 01 de dezembro e 02 de janeiro

Final 2 e 7 – Pagamentos: 02 de dezembro e 03 de janeiro

Final 3 e 8 – Pagamentos: 05 de dezembro e 04 de janeiro

Final 4 e 9 – Pagamentos: 06 de dezembro e 05 de janeiro

Final 5 e 0 – Pagamentos: 07 de dezembro e 06 de janeiro

Esse é o calendário dos pagamentos. Recentemente, 36 milhões de brasileiros têm direito a ter algum benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (60% desses recebem um salário mínimo). Sabemos que quem recebe referente ao piso do salário é de R$ 1.212,00.

É válido destacar também que por lei, os benefícios como pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-doença, que são pagas pelo INSS sempre tem que igualar ao salário mínimo, nunca pode ser inferior.

Veja também: O que mudará na aposentadoria a partir do ano que vem?

Como fazer consulta dos benefícios?

Você consegue fazer essa consulta de três maneiras, a primeira delas é através da central de atendimento do INSS pelo número 135, na ligação você deve informar o CPF e confirmar alguns dados que estão no seu cadastro, para verificar se realmente é você. O atendimento é de segunda a sábado das 7h às 22h.

Você também pode acessar o site Meu INSS ou através do aplicativo Meu INSS que está disponível no PlayStore tanto para Android como para iPhone (iOS).

Veja também: URGENTE: quase 50 mil segurados do INSS serão submetidos a análise!