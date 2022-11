Corpo de BOMBEIROS abre processo de seleção com centenas de vaga; remuneração de até R$ 7 MIL

O Comando da Academia Militar de Bombeiros começou a receber inscrições para o concurso que tem como objetivo preencher quase 400 vagas para a corporação. De acordo com informações da corporação, a diretoria responsável pela organização do concurso é a IBGP.

Ao todo, são 385 vagas disponíveis, divididas entre cargos de Cadete Oficial, Soldado Combatente e Especialista. O período de inscrição se estende até 8 de dezembro de 2022.

Concurso de Bombeiros

CARGOS VAGAS SALÁRIO Oficiais 21 R$ 7.175,30 Soldados 324 R$ 4.360,83 Soldados Especialistas 40 R$ 4.360,83

Graduação de Cadete Oficiais: 18 vagas para homens e 3 vagas para mulheres

Soldados do Quadro de Praças: 291 vagas para homens e 33 vagas para mulheres

Soldados especialistas motomecanização: (10 vagas), comunicações (10 vagas), saúde (10 vagas) e música (10 vagas).

Os soldados especialistas estão nas seguintes áreas:

Mecânica – Motor Diesel

Eletricista

Desenvolvedor

Técnico de Telecomunicações

Técnico de Enfermagem

Técnico de Odontologia

Músico: Baixo Elétrico Stringed

Músico: Euphorium

Músico: Percussão

Músico: Alto Saxofone

Músico: Barítono Saxofone

Músico: Saxofone Tenor

Músico: Trombone

Músico: Trompete.

Como se inscrever e salários

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter uma educação secundária completa.

Os interessados podem se candidatar até 8 de dezembro, através do portal do IBGP (ibgpconcursos.com.br/concursos/DetalheConcurso.aspx?id=293).

As taxas de inscrição dependem do cargo e variam de R$ 101,00 a R$ 220,00. A isenção pode ser solicitada entre 7 e 10 de novembro.

Os candidatos aprovados receberão salários iniciais entre R$4.360,83 e R$7.175,30 mais abono fardamento, assistência médica e hospitalar, psicológica e odontológica.

Como serão os testes?

O concurso Bombeiros MG consistirá de seis etapas. Além da etapa objetiva, que é eliminatória e classificatória, o exame consistirá nas seguintes fases:

Prova de redação, de caráter qualificatório e eliminatório

Experiência e Formação Profissional (Motomec/Comunicações e Saúde) – classificatório

Prova prática (Músicos) – classificatório e eliminatório

Teste de Treinamento Físico (TCF) – tanto qualificado quanto eliminatório

Exames de admissão – eliminatórios.

Os testes objetivos serão realizados em datas diferentes. O exame para oficiais será em 12 de fevereiro, e para soldados e soldados especialistas, em 22 de janeiro de 2023. Cada pergunta terá quatro alternativas e a pontuação máxima é de 100 pontos.

Teste de redação

O teste de redação exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo argumentativo-dissertativo, sobre um tema social, científico ou cultural contemporâneo de conhecimento geral.

Esta etapa terá um valor máximo de 50,0 pontos, e o candidato que não obtiver pelo menos 25 pontos será eliminado. A redação deve conter pelo menos 20 e no máximo 30 linhas e demonstrar o domínio da linguagem, profundidade de pensamento e capacidade de argumentação do candidato.

