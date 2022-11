Salário mínimo com R$ 100,00 extra 2023? Entenda!

O senador eleito Wellington Dias (PT) afirma que o governo Lula (PT) vai sugerir ao Congresso um reajuste do salário mínimo para cerca de R$ 1.320,00 em 2023. Isto corresponde a um índice de 1,4% acima do valor que aparece na proposta de orçamento enviada pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Assim, o aumento do salário mínimo, que atualmente é de R$1.212,00, seria de R$108,00.

Entretanto, a proposta de orçamento para 2023, desenvolvida pelo governo Bolsonaro, prevê um reajuste de 7,41%. Isto faria com que o salário mínimo passasse dos atuais R$1.212,00 para R$1.302,00. Assim, o valor aparecerá nas propostas que pretendem dar espaço no Orçamento para 2023.

Acompanhe mais informações a seguir.

Nova regra

Segundo Dias, a nova regra deve levar em conta o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos cinco anos.

“Ao ser aprovada, o salário mínimo deverá ser, em 2023, em torno de R$ 1.320,00. Com o tempo, além de garantir as três refeições diárias e despesas essenciais para as famílias, o Brasil terá mais poder aquisitivo e mais demanda, o que impulsionará mais produção, mais industrialização, mais serviços, mais empreendedores, mais empregos e mais renda. É totalmente o oposto do que temos hoje”, disse o senador eleito.

Portanto, segundo Dias, a proposta de usar a média de cinco anos do PIB como referência, visa evitar grandes variações para cima ou para baixo no valor do piso salarial.

“O Presidente Lula está empenhado em trabalhar para fazer a economia crescer, para abrir oportunidades para mais empresas e mais empregos, e também para fazer a renda se expandir”, declarou o Senador.

“A política de expansão com ganhos reais, ano após ano, é levar o nosso país, a longo prazo, do mais baixo salário base ou salário mínimo entre as 20 economias mais importantes do mundo”. E também melhorar a renda e a vida dos mais pobres”, acrescentou o senador do PT.

O que é PIB? Breve explicação

O Produto Interno Bruto soma todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam seu PIB em suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2021, por exemplo, era de R$ 8,7 trilhões.

O PIB comensura apenas os bens e serviços finais para evitar a dupla contagem. Se um país ou região produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, por exemplo, seu PIB será de R$ 300, pois os valores para farinha e trigo já estão incluídos no valor do pão.

Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos pelo preço que atingem o consumidor. Desta forma, os impostos sobre os produtos comercializados também são levados em consideração.

O PIB não é a riqueza total que existe em um país. Este é um equívoco muito comum, pois dá a impressão de que o PIB é um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional.

Na realidade, o PIB é um indicador do fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produz nada em um ano, seu PIB será zero.

