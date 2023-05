“Modo retrato” do WhatsApp: novo recurso para facilitar sua vida

Modo retrato no WhatsApp – A era das videochamadas transformou radicalmente a maneira como nos comunicamos no dia a dia. No centro desse movimento está o WhatsApp, uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo. No entanto, apesar de sua liderança inquestionável, a plataforma ainda tem espaço para melhorias – especificamente, em suas chamadas de vídeo, que até mesmo o visionário tecnológico Elon Musk já criticou. A empresa anunciou recentemente um recurso inovador: o modo retrato nas videochamadas, uma função que promete melhorar a experiência dos usuários e aumentar a privacidade.

Como usar o modo retrato do WhatsApp

Desde o início da pandemia de COVID-19, as videochamadas tornaram-se uma parte integrante de nossas vidas, tanto pessoal quanto profissionalmente. Diante dessa demanda crescente, o WhatsApp vem investindo no aprimoramento de suas funcionalidades de chamada. A introdução do modo retrato é um passo significativo nessa direção, elevando a qualidade das videochamadas e proporcionando maior satisfação aos usuários.

O novo modo retrato surge como uma solução prática para um problema comum: quem nunca fez uma chamada de vídeo e teve que vasculhar o ambiente em busca do plano de fundo perfeito, evitando mostrar mais do que deveria? Com esse recurso, o aplicativo promete ajudar os usuários a manterem sua privacidade durante as chamadas.

Detalhes do funcionamento

Como o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, explicou, o modo retrato oculta todo o plano de fundo das chamadas. Ao desfocar tudo exceto a pessoa que está falando, o recurso coloca o foco onde deve estar, tornando as reuniões mais privativas, formais e profissionais. Esse novo aspecto poderia facilitar ainda mais o uso do WhatsApp para negócios e outras reuniões formais.

No entanto, é importante observar que, por enquanto, o modo retrato está disponível apenas para usuários de iPhone. Se você é usuário de Android, ainda não poderá acessar esse recurso. Mas para aqueles que possuem um aparelho iOS e estão ansiosos para experimentar o novo recurso, a configuração é bastante simples.

Os usuários interessados em ativar o modo retrato devem primeiro garantir que seu aplicativo WhatsApp esteja atualizado. Isso pode ser verificado na loja de aplicativos do celular, onde pode haver a opção de atualização. Após a atualização, os usuários devem abrir a câmera do smartphone, entrar na central de controle, tocar e segurar a opção “Efeito retrato” para ativá-la. Uma vez ativado, o efeito pode ser aplicado durante as chamadas de vídeo do WhatsApp, proporcionando uma imagem significativamente melhorada.

Essa mudança está gerando bastante expectativa entre os usuários do WhatsApp. Resta ver como a comunidade irá receber o modo retrato nas videochamadas e qual será o impacto desse novo recurso na experiência global dos usuários. Independentemente dos comentários, no entanto, é evidente que o WhatsApp continua a inovar, reafirmando seu compromisso em aprimorar a comunicação digital em um mundo cada vez mais conectado.

