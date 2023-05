Novas reações do WhatsApp já estão disponíveis; veja como funciona

O WhatsApp é um aplicativo que diariamente é usado por milhões de pessoas e devido a isso, sempre ele visa otimizar ainda mais o tempo dos seus usuários, que em sua maioria, precisam fazer tarefas árduas como estudar e trabalhar ao passo que também precisam ficar ligados nas conversas que estão chegando no aplicativo. Pensando nisso, a empresa decidiu implantar uma nova maneira de ‘concordar’ com uma mensagem, de maneira análoga ao que ocorre atualmente no Instagram, por exemplo, entenda a novidade.

Uma nova maneira de reagir às mensagens

Quase todos os meses, há uma novidade no WhatsApp, algumas, chegam de fato para ficar e agradam a todos, como por exemplo, quando ocorreu a atualização que permite desativar o visto por último e também o status de online, na época, todos os usuários comemoraram bastante. Também, houve a adição de um gateway de pagamentos recentemente.

Mas a novidade que chegou agora, diz respeito a como as pessoas enviam suas reações nas mensagens que elas mais gostaram. Anteriormente, havia como reagir uma mensagem, mas demandava bastante tempo, pois era necessário clicar na mensagem até abrir um seletor de emojis, a pessoa escolhia algum para conseguir reagir.

Por um lado, era bom, pois havia uma grande variedade de opções, praticamente, dava para reagir com qualquer emoji disponível na aba de emojis do aplicativo. Mas agora, a atualização irá permitir que os usuários reajam às mensagens apenas com um toque, entenda.

No Instagram, quando uma mensagem chega, basta dar dois toques nela que rapidamente a mensagem já está ‘curtida’ e é exatamente esse sistema rápido e praticamente instantâneo que o WhatsApp quer implementar em sua nova atualização. Basicamente, ao ler uma mensagem, se o usuário clicar duas vezes nela, estará automaticamente curtindo. Lembrando, que o ato de enviar um ‘legal’ se popularizou há bastante tempo como uma espécie de concordância.

Contudo, os tempos mudaram e muitas pessoas não gostam quando alguém manda apenas um ‘legal’, eles acreditam que isso não serve como concordância e leem isso até como um gesto grosseiro. Mas de qualquer modo, o aplicativo decidiu continuar com a tendência do like. A priori, a reação será padrão, mas é esperado que nas atualizações futuras isso possa mudar. Lembrando que não é a primeira grande atualização que está sendo proposta pelo WhatsApp, outras estão por vir.

Basicamente, como toda empresa, o WhatsApp analisa os concorrentes e tenta fazer algo parecido, para que os produtos tenham ainda mais sucesso, por isso, várias funções do conhecido WhatsApp GB foram copiadas, por exemplo. Agora a nova atualização que chegará deve parecer com o que já há no telegram, de figurinhas animadas. Infelizmente, no momento, não são todas as pessoas que têm acesso à nova função para testar, mas isso ocorre porque ainda está em período de testes, após alguns meses, a função deve estar disponível para todos usuários, seja Android ou iOS. Por isso, se você quer sempre ficar ligado nas atualizações, é uma boa ideia entrar na versão de teste do aplicativo, assim, você receberá tudo em primeira mão.

