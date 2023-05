Estas são as profissões do FUTURO! Elas crescerão muito em breve

Com certeza muitas pessoas já escutaram aquela velha frase ‘o futuro se constrói hoje’ e ela é bastante verdadeira. Quando olhamos para o futuro, devemos nos prepararmos hoje, para amanhã, estarmos prontos. Afinal, não existe sorte, a sorte é praticamente quando a oportunidade encontra alguém preparado. Por isso, neste artigo iremos trazer as cinco profissões que tendem a crescer bastante nas próximas décadas, então, se você se profissionalizar em uma delas, a sua chance de ganhar bastante dinheiro irá crescer de maneira exponencial, confira.

Todas envolvem a tecnologia

Marketing Digital

A primeira da lista é essa, que sem dúvida, está presente em praticamente todos os negócios. Em meio a esses profissionais, há quem diga que se uma empresa não está na internet, essa empresa não existe. E na prática, é quase isso. Atualmente, antes de alguém buscar algo, geralmente, a pessoa pesquisa na internet, a fim de ter informações inerentes ao serviço prestado, qualidade e sobre o preço do serviço.

Então, nos próximos anos o mercado precisará ainda mais de profissionais desse ramo, para cuidar de toda parte do marketing digital da empresa, para que ela venha estar presente dentro da casa dos seus clientes, por intermédio das redes sociais. E a demanda aumentou ainda mais com o crescimento de aplicativos de vídeos, como TikTok e Kwai.

Analista de dados

Mas não adianta apenas ter os dados que foram ‘conquistados’ pelo Marketing caso não tenha alguém especialista em realizar a análise deles. Por intermédio dos dados que são tratados por esses profissionais, uma empresa pode mudar de maneira drástica o seu rumo.

Machine learning

Essa profissão ficou ainda mais vista após o crescimento das Inteligências Artificiais, mas para elas existirem, é de suma importância que alguém as programe, por isso, a tradução livre dessa profissão é ‘aprendizagem de máquinas’. Portanto, cada vez mais esse setor vem buscando pessoas capacitadas para a área em questão.

Veja também: Atenção, MOTORISTA DE APLICATIVO! Péssima Notícia Acaba De Sair

As demais profissões dão uma certa ‘cobertura’ para as anteriores

Cibersegurança

Se tudo está ‘na rede’ é necessário que a pessoa tenha um sistema seguro, que não permita que pessoas com más intenções entrem na rede e pegue todos os dados, já que na maioria das vezes eles são usados de maneira errônea com a finalidade de prejudicar as pessoas. Portanto, profissionais especialistas na segurança web serão bem pagos, já que se uma empresa sofrer ataques, o prejuízo pode ser enorme.

Desenvolvedor de softwares

Por último, mas não menos importante, está essa profissão, que é o profissional que desenvolve programas, seja para computadores, celulares ou sistemas em geral. Há empresas, por exemplo, que prioriza gerar seus próprios programas do que comprar algo que já está feito, isso ocorre por alguns motivos, mas os principais é que o programa pode ser moldado a escolha da empresa e também ele tende a ser mais seguro, já que é praticamente um sistema fechado.

Portanto, todas essas cinco profissões tendem a crescer bastante em um futuro próximo e quem estiver preparado irá com certeza conquistar as melhores vagas do mercado.

Veja também: Concurso Da Polícia Federal Para Cargos Administrativos; Veja O Que Já Se Sabe