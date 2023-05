Liberou GERAL: R$ 3 mil no Caixa Tem; entenda como solicitar

Dinheiro sempre é bom e quando é dinheiro a prazo fica melhor ainda! E é exatamente isso que a Caixa está proporcionando para os seus usuários que podem ter direito ao valor de até R$ 3 mil diretamente pelo aplicativo. O valor em questão pode ser usado para várias finalidades, como quitação de dívidas, compra de insumos ou materiais para a abertura do seu próprio negócio. Portanto, confira como é possível sacar o dinheiro e quais as taxas e prazos para o pagamento.

Quem tem direito ao valor pelo aplicativo do Caixa Tem?

O empréstimo em questão que está sendo disponibilizado pela Caixa, está disponível tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, todavia, a depender da natureza jurídica, os valores podem variar. Por exemplo, caso o contratante seja MEI, ele pode ter direito ao valor de até R$ 3 mil, ao passo que se ele for pessoa física, ele terá direito ao valor máximo de R$ 1 mil.

Lembrando que os valores que estão disponíveis para os usuários, são do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, isto é, o SIM Digital. O objetivo do programa é auxiliar os empreendedores e também aquelas pessoas que ainda não possuem MEI, a fim delas conseguirem conquistar o crédito.

Já no caso dos empreendedores não regularizados, o crédito também será concedido, todavia, com um valor reduzido, a vantagem é que todo o processo é bem mais simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Caixa Tem.

Como solicitar os valores?

Caso a pessoa seja MEI, isto é, seja um empreendedor com a situação regularizada, é preciso ir até uma agência da Caixa, de maneira presencial. Ao chegar, é preciso que a pessoa solicite o SIM Digital, para isso, é necessário que todos os documentos pessoais sejam levados e também os documentos da empresa, a saber:

Certificado que comprove a condição de Microempreendedor Individual;

A declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual e nele deve haver o recibo da entrega da última nota fiscal emitida.

Além disso, o MEI precisa ter uma conta ativa na modalidade PJ, uma vez que o valor será enviado para lá, além disso, o pagamento das parcelas também é debitado diretamente da conta. Os juros irão variar a até 3,60% e o prazo para pagamento é de até 24 meses. Mas há um pormenor nisso, a empresa deve estar registada há pelo menos 12 meses.

Por fim, para solicitar o crédito como pessoa física, o processo é ainda mais fácil, basta que o interessado entre em sua conta no aplicativo do Caixa Tem e após isso, efetue login. O próximo passo é ir até a aba de ‘empréstimos’, nela, a pessoa pode efetuar a solicitação. Há casos em que a solicitação não pode ser concluída, por conta disso, é preciso ir até as configurações e ajustar os dados acerca da renda mensal e profissão. Após isso, irá demorar alguns dias para que a opção de empréstimo seja liberada, após o pedido, haverá uma análise e após isso o veredito.

