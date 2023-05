URGENTE! Falso empréstimo consignado já fez milhares de vítimas; você pode ser a próxima

Recentemente tem muito comentado sobre o empréstimo consignado e, infelizmente, criminosos estão se aproveitando da situação para aplicar golpes. A tecnologia é fundamental para o nosso dia a dia e com ela trouxe facilidade para a nossa rotina, no entanto, também criou oportunidades para os criminosos aplicar golpes.

O Golpe do falso empréstimo consignado é um deles, e tem causado bastante prejuízo pois foi muitas vítimas que caíram no golpe. Os policiais disseram que esses golpistas estão aproveitando as informações pessoais, que muitas das vezes acontece pelo vazamento de dados, para conseguir aplicar golpes em vítimas.

Os bandidos têm um manual a ser seguido e seguem passo a passo para fazer a vítima cair no golpe e convencer a mesma.

Como é aplicado o golpe do falso empréstimo consignado?

Os criminosos não aplicam o golpe de qualquer maneira, eles estudam ponto a ponto para fazer a pessoa cair no papo, eles usam os dados que conseguiram na deep web, depois entram em contato com as pessoas por telefone e se passam por um atendente bancário.

Eles já começam a convencer a pessoa desde o início da conversa e fazem propostas que são inegáveis, como a liberação rápida de um empréstimo ou também uma renegociação de contratos já antigos. O intuito é atrair a pessoa ao máximo.

Feito isso, agora é necessário concretizar o golpe, é quando eles solicitam os dados pessoais e as informações bancárias, tem golpistas que estão pedindo foto das vítimas e explicam que é necessário para dar andamento no processo do empréstimo.

Negociação de dívidas também está incluso no golpe

Como afirmamos acima, o golpe do falso empréstimo consignado não é feito de qualquer forma, os criminosos estudam forma de aplicar e formas de falar para convencer a vítima ao máximo.

E eles também passaram a oferecer pelo telefone formas de renegociações de algumas dívidas pendentes que estão em aberto no nome da vítima. Eles enviam um formulário inofensivo por um link do WhatsApp, e assim que a vítima fornece as informações, os golpistas têm em mãos todos os elementos para continuar o seu plano.

Sem ter o consentimento da vítima, os golpistas abrem contas e contratam empréstimos consignado no nome, depois disso o prejuízo fica com a vítima com a dívida que está se formando em seu nome sem ela ter conhecimento.

