ANÚNCIO GERAL: Nubank inicia liberação de crédito para negativados

O banco digital Nubank é um dos bancos do Brasil mais procurados devido ao seu número de clientes, além de ser um banco fácil e prático de mexer. Desde quando a instituição foi criada ela ficou responsável por ter o maior aumento da história das pessoas abrirem contas em bancos digitais e agora tem mais de 75 milhões de clientes.

Ao total são mais de 70 milhões de cliente somente no Brasil, conforme diz os dados do Banco Central, e no ano de 2022 foram mais de 19 milhões. O Nubank teve esse aumento devido a sua facilidade e também porque a empresa aceita pessoas inadimplentes.

Ou seja, o banco também passou a liberar um crédito para essas pessoas que estão negativas, e como no Brasil tem muitas pessoas inadimplentes fez com o que os números de clientes do Nubank crescesse mais ainda. Atualmente em nosso país tem 69 milhões de pessoas inadimplentes.

Nubank libera crédito para negativados

Como sabemos, as pessoas que são negativas têm dificuldade para conseguir aprovação de crédito em diversos bancos, pois quando a pessoa pede a solicitação o banco faz uma análise financeira da vida da pessoa para informar se o crédito será aprovado ou negado.

E quando foi compartilhado a notícia que o Nubank passou a aceitar pessoas que estão negativas e que estava liberando crédito de início no valor de R$ 50,00, ele ganhou muitos clientes, pois é um incentivo da pessoa usar o crédito e mostrar ser um bom pagador, já que em outros bancos isso não é possível.

Por mais que seja um limite pequeno, vale ressaltar que é bem interessante para diversas pessoas inadimplentes que deseja recomeçar a sua vida financeiro com novos hábitos e mostrar que é um bom pagador. Os clientes do Nubank também podem fazer uma solicitação de crédito através de empréstimos em até 24 vezes e pagamento pode ser iniciado depois de 3 meses da contratação.

Nubank dá oportunidade para construir o próprio limite

Para complementar, o Nubank também compartilhou que tem como o cliente construir o seu próprio limite usando um cartão sem limite pré-aprovado, para que isso seja possível o cliente precisa pegar um valor da sua conta que fica reservado para o crédito, e dentro do app clicar na opção “reservar como limite”.

Assim o cliente tem autonomia para escolher o valor que deseja reservar, como por exemplo o valor de R$ 200,00 da conta para usar como crédito. Lembrando que após guardar o dinheiro como reservar ele não pode ser utilizado para pagamentos, fazer transferências, entre outros.

O dinheiro que foi reservado continua na conta do cliente, mas vai ficar separado da quantia restante que tem disponível na conta, e também não tem rendimento desse valor reservado enquanto está construindo o seu limite.

