ALERTA GERAL do WhatsApp: este é o último dia de funcionamento para 30 celulares

Não é segredo para ninguém que o aplicativo WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais utilizado ao redor do mundo e no Brasil também. O WhatsApp informou que deixará de funcionar em alguns celulares, devido a uma série de fatores técnicos e de compatibilidade, pois a cada atualização que acontece no aplicativo novos recursos são adicionados e, assim, os dispositivos mais antigos vão sendo obsoletos.

No dia 31 de maio, isso vai acontecer novamente, a empresa Meta, que é a empresa responsável pelo aplicativo informou que tem uma lista de diversos celulares que não vão poder ter mais o WhatsApp. Confira abaixo para saber se o seu está incluso.

confira a lista de quais celulares vão parar de funcionar do app. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Lista dos celulares que vão deixar de funcionar o app WhatsApp

Quem tem o aplicativo e segue sempre acompanhando as atualizações e novidades pode perceber que a Meta anunciou diversas novidades para o app e para melhorar a experiência dos usuários. Devido a isso, a companhia informou que é melhor interromper o suporte para alguns celulares para não ficar para trás no setor dos avanços tecnológicos.

Pois assim eles conseguem se dedicar totalmente ao avanço e lançamento dessas novas funcionalidades que terá o WhatsApp. Confira a lista dos celulares que não vão mais funcionar o app, a maioria é da linha Galaxy:

Galaxy Trend Lite

Ace 2

Mini S3

Trend II

Galaxy X capa 2

Optimus L3 II Dual

L5II

F5

L3II

L7II

L5 duplo

L7 duplo

F3

F3Q

L2II

L4II

F6

F7

LG Aprovar

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Companheiro Huawei Ascend

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE GrandMemo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 platina

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus.

Veja também: WhatsApp testa 5 NOVIDADES e você precisa conhecê-las hoje

Por que o WhatsApp não vai funcionar mais em alguns celulares?

A tecnologia não para, está sempre avançando e se atualizando e devido a essa constante evolução das plataformas, é preciso que algumas revisões regulares nos sistemas operacionais que tenham suporte para fazer essa atualização.

Muitas empresas identificam quais são os dispositivos mais desatualizados e com menos usuários ativos e assim deixar de fornecer essas atualizações necessárias para que o app continue funcionando.

Veja também: Mensagem APAGADA no WhatsApp! Tem como recuperar, sim