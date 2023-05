Pagamento do AUXÍLIO GÁS de junho mudou de novo! Mais pessoas poderão receber?

Atualmente o programa auxílio Gás atende cerca de 6 milhões de famílias e a cada dois meses o pagamento é feito. O objetivo desse programa é pagar bimestralmente a quantia do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg para os beneficiários (esse valor é sempre correspondente do valor médio dos últimos seis meses).

Como recentemente teve alteração no valor do botijão, a quantia que as famílias recebem também vão diminuir e assim novos beneficiários poderão ser incluídos no programa para começar a receber.

veja sobre o pagamento e inclusão de novas famílias no auxílio gás. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como é calculado o preço para pagamento do auxílio de gás?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que é o responsável por administrar esse programa social usa dos números obtidos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) para definir o preço, ou seja, ele verifica mensalmente o preço final do botijão em todos os estados brasileiros para conseguir determinar o valor médio do botijão para fazer o pagamento do programa, através desse levantamento.

Feito isso, o ministério vai reunir todos os dados dos últimos 6 meses e se basear neles para assim determinar o valor, o valor que é obtido através desse cálculo é pela quantia usada pelo governo para pagar essas famílias beneficiárias.

No meio do mês de maio a empresa Petrobrás anunciou que teve uma queda no valor da venda do botijão para as distribuidoras, e essa quantia pode ser repassada para o cliente final, e assim afetar o benefício do auxílio Gás.

Auxílio Gás mês de junho com novo valor

A empresa Petrobrás informou que teve uma queda de 21,3% no preço do gás para as distribuidoras e, consequentemente, o preço do botijão cai cerca de até R$ 8,97, devido a isso o governo afirmou que o preço do gás vai ficar em torno de R$ 100,00, no entanto, essa redução não vai afetar de imediato o benefício do auxílio gás.

É algo para longo prazo, por isso neste mês que houve a redução o valor do benefício ainda vai continuar de R$ 110, que foi a quantia que o governo pagou no mês de abril.

Porém com o passar dos meses esse novo valor do botijão deve impactar mais no preço médio do botijão e é bem provável que nas próximas rodadas de pagamento o valor será de R$ 100,00. É uma boa notícia para os brasileiros pois abaixou um pouco o valor do botijão de gás de cozinha.

Veja também: Auxílio Gás não é mais O MESMO e você pode ser afetado

Novas famílias no programa auxílio gás neste mês de junho

Com a redução do valor do benefício vai permitir que o governo inclua novas famílias dentro do programa do Auxílio Gás nos próximos meses, isso porque como o valor irá diminuir vai conseguir abranger mais famílias nessa lista de pagamento e atender novas famílias.

Pois tem uma fila de espera de famílias que precisam, mas que por falta de recurso ainda não conseguirem ser incluídas no programa.

Veja também: Governo bate o martelo e surpreende com novo VALOR do auxílio gás de junho