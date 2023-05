COMUNICADO: Nubank oferece “limite extra” para usar no PIX

O Nubank está oferecendo mais uma novidade para seus usuários roxinhos, ela compartilhou que tem uma atualização na ferramenta “limite adicional” nesta última quinta-feira (25). Ou seja, além de permitir esses pagamentos de boletos usando o cartão de crédito, o limite adicional também pode ser usado para transações por meio do PIX.

A ferramenta limite adicional foi criado no final do ano de 2022 pelo Nubank e foi criado justamente para atender todas as necessidades dos clientes do banco que desejam pagar boletos pelo cartão de crédito, coisa que antes não era possível.

Com essa ferramenta todos os usuários do roxinho podem aproveitar esse limite adicional que é disponibilizado pela instituição para fazer pagamentos de contas de forma prática.

Ideia da ferramenta

Como informado acima, a ideia central dessa ferramenta é para trazer facilidade e praticidade na vida financeira das pessoas pois desta forma eles podem concentrar seus gastos na fatura do cartão de crédito, e isso vai facilitar a organização e também para ter um acompanhamento da sua finança.

A pessoa com uma versão mais clara e simples é mais fácil de juntar todos os gastos em um único lugar para ser mais fácil quando pagar. Essa atualização com certeza vai ser uma evolução para essa ferramenta, pois agora os clientes vão ter mais liberdade e autonomia para utilizar o seu limite adicional e aproveitar os benefícios do PIX.

Vale ressaltar que a ferramenta do limite adicional será personalizada com o perfil de cada cliente, por meio de um algoritmo que vai levar em consideração uma análise de crédito.

Poder de compra no Nubank

O Nubank afirma que hoje em dia a solicitação que eles mais recebem dos usuários é solicitação para aumento de crédito, e essa ferramenta do limite adicional para transações PIX no crédito será uma maneira para conseguir ter esse desejo.

Ou seja, os usuários vão ganhar um maior poder de compra e não vai comprometer o limite regular dos seus cartões de crédito. O Nubank está chamando bastante atenção com essa ferramenta e muitos usuários gostaram e já estão usando.

Por fim, a pessoa que consegue concentrar gastos e pagamentos em um único lugar vau trazer uma praticidade.

