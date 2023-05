Após várias quedas, PREÇO DA GASOLINA pode assustar os brasileiros

A oscilação do preço da gasolina assusta bastante os brasileiros, e com o fim da política de paridade de importação (PPI) da Petrobrás trouxe uma boa informação sobre a queda nos preços da gasolina nesses últimos dias. Porém, os consumidores precisam se preparar também para uma reviravolta a partir desta quinta-feira (1 de junho).

Isso porque vai entrar em vigor com a medida que unifica o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principalmente sobre a gasolina e o etanol. Ou seja, através dessa decisão vai encerrar o modelo ao qual permitia que cada estado possa definir a sua própria alíquota de cobrança, e vai fixar o imposto em R$ 1,22 por litro em todo o Brasil.

20 estados podem registrar alta nos preços da gasolina pois ele adotava alíquotas mais baixas, já no Amazonas, Alagoas e Piauí o que se espera é a redução dos preços, por outro lado no Rio Grande do Norte, Acre, Tocantins e Ceará, a alíquota vai permanecer inalterada. Onde está previsto esse reajuste no imposto, que é nas unidades federativas, a alta média deve chegar até 22% ou R$ 0,16 por litro.

Fim do corte nos impostos federais

O fim do corte nos impostos federais sobre a gasolina e etanol que entrou em vigor desde o mês de fevereiro é outra preocupação para os brasileiros, essa redução foi feita pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, no ano de 2022 e prorrogada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1 de janeiro, assim que ele tomou a posse.

Essa validade da Medida Provisória vai terminar agora no mês de junho, e isso significa que os impostos devem voltar ao percentual original.

Petrobras

A empresa Petrobrás fez um anúncio de uma redução de 12,71% no preço do diesel (A) para ser vendido em suas refinarias, ou seja, passou de R$ 3,46 para R$ 3,02. No entanto a gasolina (A) que é a pura ficou 12,575 mais barata, e seu preço caiu de R$ 3,18 para R$ 2,78.

Vale ressaltar que também teve a queda no preço do quilo do gás de cozinha, de R$ 3,2256 passando para R$ 2,5356, ou R$ 32,96 pelo botijão de 13kg.

Essa estatal vai surgir como uma ajuda em um momento em que vários pontos podem fazer com que elevem os valores dos combustíveis em nosso país, essas reduções foram possíveis somente porque a empresa decidiu encerrar essa política que atrela o preço nacional ao mercado internacional.

