Cadastro Único: vale a pena se inscrever mesmo sem receber dinheiro; entenda

Por mais que o Cadastro Único esteja popularmente ligado ao Bolsa Família, ele é muito mais do que isso. Através do Cadastro Único é possível obter inúmeros benefícios do Governo Federal e até mesmo critério de cadastro em alguns projetos municipais. Portanto, mesmo que não esteja dentro dos critérios de renda do Bolsa Família é de suma importância estar com o cadastro ativo! Entenda o porquê e aproveite agora mesmo os benefícios do Cadastro Único.

Benefícios do Cadastro Único | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cadastro Único

O Cadastro Único é uma das ferramentas mais poderosas e conhecidas do Governo Federal para conseguir reunir os dados nacionais dos brasileiros. O intuito do Cadastro Único é verificar a quantidade de membros em cada família, renda per capita, etc. Através dele milhares de benefícios são concedidos aos brasileiros.

Muitos não recebem o Bolsa Família, visto que ele está contido dentro de uma classe bem limitada. Isto é, apenas para os brasileiros que vivem sob pobreza ou extrema pobreza. Entretanto, não estar inscrito no Cadastro Único pode representar alguns “prejuízos” vindouros.

Bem como a não possibilidade em adentrar em benefícios do Governo Federal que são bem conhecidos. Como é o caso da CNH Social e tantos outros. Mas o maleficio de não estar incluso no CadÚnico é muito mais do que isso! Entenda abaixo o porquê é tão importante estar inscrito no Cadastro Único e faça agora mesmo sua inscrição.

Leia mais: Liberou GERAL: R$ 3 mil no Caixa Tem; entenda como solicitar

Por que é tão importante estar inscrito no CadÚnico

Muitas pessoas podem associar a inscrição no Cadastro Único a ser um brasileiro de baixa renda. Mas é algo muito mais sucinto do que isso. Estar inscrito no CadÚnico representa não somente um auxílio pessoal como para o Governo. Entenda. Através do Cadastro Único o Governo consegue reunir milhares de informações acerca da renda familiar brasileira, e isso aumenta bastante o desenvolvimento do país.

Veja os principais motivos para ter uma inscrição ativa no CadÚnico:

Benefícios : o primeiro motivo é a possibilidade de ter acesso a outros benefícios do Governo Federal. Como é o caso da CNH Social, Cartão do Idoso, Tarifa Social, etc;

: o primeiro motivo é a possibilidade de ter acesso a outros benefícios do Governo Federal. Como é o caso da CNH Social, Cartão do Idoso, Tarifa Social, etc; Inscrições : o CadÚnico é usado muitas vezes como base para se inscrever em programas municipais e até mesmo oportunidades de emprego. Por exemplo: alguns municípios como Sobral-CE ofertam anualmente o casamento comunitário, e o CadÚnico é um dos pilares de aprovação;

: o CadÚnico é usado muitas vezes como base para se inscrever em programas municipais e até mesmo oportunidades de emprego. Por exemplo: alguns municípios como Sobral-CE ofertam anualmente o casamento comunitário, e o CadÚnico é um dos pilares de aprovação; Auxílio: e por fim, o brasileiro que está inscrito no CadÚnico e atualiza suas informações de maneira recorrente auxilia bastante o Governo na pesquisa de dados e coleta de informações.

Portanto, é uma excelente oportunidade se inscrever no CadÚnico. Obtendo inúmeros benefícios e condições melhores em nossa pátria amada, Brasil.