Mensagem APAGADA no WhatsApp! Tem como recuperar, sim

Ter uma mensagem apagada no WhatsApp é mais comum do que parece, o que pode ser um verdadeiro desânimo para os usuários que, diariamente, utilizam este aplicativo para se comunicar com amigos, familiares e colegas de trabalho.

Inclusive, mensagens importantes podem ser apagadas de forma acidental, não sendo à toa que muitas pessoas se perguntam se existe alguma forma de ter elas de volta.

E a boa notícia é que, sim: de fato é possível fazer a recuperação, sendo preciso apenas prestar atenção ao processo, cujos detalhes tendem a mudar um pouco, a depender do sistema operacional utilizado no aparelho celular no qual o aplicativo está instalado.

Dito isso, vamos às dicas de como recuperar as mensagens que foram apagadas do WhatsApp.

Recuperar uma mensagem apagada no WhatsApp não é tão difícil | Imagem: Jenny Ueberberg / unsplash.com

Como recuperar a mensagem apagada no WhatsApp, tendo um celular Android

Antes de mais nada, para que de fato seja possível recuperar a mensagem apagada no WhatsApp, é imprescindível checar se existe o backup de todas as conversas recentes, devidamente salvo no Google Drive. Afinal este aplicativo permite que cada usuário faça o backup, seja manualmente ou de forma automática, de forma a salvar as mensagens em um espaço do Google da nuvem.

Desta forma, caso esta opção esteja ativa, será possível ter acesso novamente às mensagens simplesmente desinstalando o “Whats” e fazendo a instalação novamente, seguindo cada instrução que for dada.

Já se a ideia for fazer a recuperação sem usar o backup e a nuvem, o usuário deverá abrir o gerenciador de arquivos presente no celular, ir até a opção “Armazenamento Interno ou Principal”, clicar em “Android”, depois em “Media” e, então, em “com.whatsapp”.

Por fim, será hora de clicar no nome do aplicativo, copiar todo o arquivo relacionado ao backup e colá-lo dentro da pasta chamada “Databases”.

Feito isso, o último passo será reinstalar o mensageiro, confirmando o número do aparelho celular e fazendo a restauração do backup que foi achado. Feito todo este processo, já será possível ver as mensagens novamente.

Como recuperar a mensagem apagada no WhatsApp, tendo um celular iOS

Já para quem usa um celular cujo sistema operacional é o iOS, o processo para ter acesso às mensagens outra vez é diferente. Afinal, neste sistema o backup envia os arquivos para o famoso iCloud, que nada mais é do que um armazenamento em nuvem da própria Apple.

Assim sendo, para recuperar a mensagem apagada no WhatsApp é preciso não só desinstalar e reinstalar o aplicativo, mas também seguir todas as instruções do iCloud, no que diz respeito a restauração do backup.

Porém, caso não exista um backup, há a possibilidade de restaurar tais mensagens por meio do recurso “Restaurar chat”, que se encontra dentro do próprio “Whats”.

Mas vale ressaltar que quem escolhe esta opção consegue ter de volta apenas as mensagens que foram enviadas há 7 dias, no máximo. E, ainda assim, correndo o risco de perder também algumas mensagens mais recentes.

A dica geral, portanto, independentemente do sistema operacional utilizado, é sempre optar pela realização do backup: ele é a única certeza de que, se perdidas, todas as mensagens poderão ser recuperadas outra vez.

