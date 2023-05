SINISTRO! É isso o que acontecerá com seu perfil no Facebook quando você morrer

É de partir o coração! Todos os dias milhares de pessoas morrem e boa parte delas possuem uma conta ativa no Facebook. Você já parou para se perguntar o que acontece com o perfil de um falecido? É deletado? Outra pessoa começa a usar? A resposta é surpreendente e pode intrigar muitas pessoas. A priori, o legado do Facebook é que a pessoa nunca morra nas redes sociais: mas que tenha pra sempre um marco ali presente. O Facebook é uma das redes sociais mais usadas no mundo: com 2,96 bilhões de usuários em seu banco de dados! Entenda o que acontece com os perfis de pessoas mortas.

É isso que acontece com o seu perfil do Facebook após a morte | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que acontece com o perfil de pessoas falecidas?

O Facebook é uma das redes sociais mais importantes do mundo. Agora pertencendo à Meta, é notório sua evolução durante o decorrer das décadas. Por mais que antigamente o Facebook fosse mais popular, mas isso se dava pela ausência de outras redes sociais do segmento.

Quando uma pessoa morre o seu perfil no Facebook fica intacto, sem que isso aconteça. Até o momento que alguém “avisa” o Facebook da morte dessa pessoa e então começam os processos mais burocráticos. Após a morte de uma pessoa há duas opções: manter o perfil ou excluir.

Caso o desejo seja excluir, algum familiar que tenha acesso de amigo de confiança ou até mesmo acesso à conta do falecido: pode ir nas opções e desativar a conta. Caso contrário, há uma opção que pode ser encontrada na central de ajuda do Facebook. Onde o usuário entra em contato, informa o endereço de e-mail, usuário e envia o comprovante de óbito da pessoa.

Isso é comum em contas verificadas ou que já possuem alguma verificação de documentos. É sempre importante a pessoa ter um contato de confiança com privilégios na conta do Facebook, para em casos com este ter como resolver de maneira bem simples.

Entretanto, há uma outra opção que é muito buscada: na qual a pessoa fica viva para sempre no coração de todos! É a opção de memorial.

Como transformar uma conta em memorial no Facebook?

Caso o desejo de todos e principalmente do falecido seja não morrer para sempre para estar sempre vivo nas redes sociais a fim de que os amigos e familiares sempre matem a saudade: é possível transformar o perfil em uma espécie de memorial digital.

Para isso é necessário entrar na conta do Facebook como “Contato de Legado” e então através dessas opções conseguir acessar as configurações pessoais dos perfis.

Feito isso: o usuário poderá ir até Memorial e informar ao Facebook sobre a morte daquela pessoa. Logo mais o perfil do falecido irá receber o selo de “Em memória de”. E pronto! Irá sumir todos os logins, comentários, etc.

Entretanto, onde era o perfil do falecido ficará o seu memorial. Com fotos, postagens e as demais ações realizadas dentro do seu feed pessoal do Facebook. É uma excelente maneira de guardar as boas lembranças, memórias… e mesmo assim prezar pela privacidade de suas lembranças.