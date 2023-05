Passo a passo para conseguir empréstimo no PRONAMPE; só para quem é MEI

Não é de hoje que os brasileiros precisam de uma mãozinha para quitar suas dívidas ou alavancar os seus negócios. Pensando nisso o Governo Federal sempre está buscando inovar e criar novas maneiras de acesso ao crédito. Uma delas é através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Entretanto, por ser um pouco desconhecido é comum que os brasileiros tenham dificuldades durante o envio da proposta e abertura de requerimentos. Veja o passo a passo de como contratar um empréstimo sendo MEI através do Pronampe.

Passo a passo para pedir empréstimo como MEI | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como contratar empréstimo no Pronampe?

Não é necessário ir até uma agência física ou semelhante. Através de um dispositivo com acesso à internet é possível contratar o empréstimo e em pouco tempo obter o dinheiro contratado. Veja o passo a passo completo.

Faça login na conta do Governo (Gov.br). Caso ainda não tenha é necessário abrir uma;

Procure no Google por Centro Virtual de Atendimento e autorize que as instituições financeiras tenham acesso aos dados da empresa;

Entre na opção “e-CAC” no portal do Governo e procure por “PRONAMPE” e autorize novamente o compartilhamento de dados;

Siga as instruções do portal e autorize a entrada por SMS;

Insira o código e faça sua simulação.

Pronto! É bem simples e em questão de minutos o procedimento acontece. É válido lembrar que desse modo as empresas terão acesso ao faturamente da empresa a fim de ter em média o valor disponível para empréstimo. Toda operação acontece dentro do site do Governo Federal.

É importante sempre ter uma conta do Governo Federal em níveis mais avançados, a fim de que seja possível realizar os demais trâmites sem muita burocracia.

Realmente vale a pena contratar um empréstimo como MEI?

Caso seja o caso, sim! Entenda. É necessário muitas vezes abrir mão dos preconceitos em torno dos empréstimos e sim realizar. Entretanto, é importante sempre buscar as melhores condições e taxas de juros. Por mais que existam bancos que proporcionam os melhores empréstimos para MEI, nada melhor do que os programas do Governo Federal.

Visto que o principal intuito não é somente arrecadar verbas próprias, mas promover o empreendimento no país. O Pronampe tem como intuito reduzir a burocracia e com isso entregar aos brasileiros maneiras mais fáceis de acesso ao crédito.

Com isso torna-se muito mais fácil contratar um empréstimo pessoal como pessoa física portando um CNPJ. Portanto, o Pronampe oferta taxas de juros bem inferiores se comparadas as demais do mercado. Essa proporção acaba auxiliando bastante os interessados. O que leva a sempre ser uma boa oportunidade para quem está precisando de uma ajuda extra.