Benefício do CAIXA TEM pode ser pago nesta segunda-feira (29); veja quem recebe

Boa notícia! Nesta semana seguem normalmente os valores pagos aos beneficiários do Bolsa Família. Os valores são variados de acordo com o grupo familiar de cada beneficiário. Para este mês de maio é possível obter valores próximos a R$ 1 mil. Já o mês de junho promete excelentes repasses aos brasileiros: podendo ultrapassar a quantia de R$ 1 mil. Entretanto, em razão dos dias úteis os pagamentos podem atrasar. Veja quem recebe nesta segunda-feira e os novos valores que devem vir nos próximos meses.

Benefício do Caixa TEM será pago nesta segunda-feira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem novos valores garantidos

Para o mês de Junho o Bolsa Família promete pagamentos surpreendentes. Ultrapassando a faixa de R$ 1 mil para algumas pessoas. No caso dos beneficiários que possuem crianças entre zero e seis anos e outros membros compondo o grupo familiar.

Portanto, o valor adicional referente as crianças é de até R$ 300. O que equivale a R$ 150 per capita. Entretanto, começará a ser pago o adicional de R$ 50 para os membros com idade entre sete e dezoito anos.

Além disso, o mês de junho é mês de pagamentos adicionais do Vale-Gás para algumas famílias. Portanto, dependendo do grupo familiar será possível realizar saques com valores superiores a R$ 1 mil. Entenda! O valor fixo do Bolsa Família é de R$ 600. O adicional referente as crianças entre zero e seis anos é R$ 300 e o adicional de membros é de R$ 50.

O pagamento referente ao Vale-Gás deste mês de junho será de R$ 100. Totalizando os valores, os repasses serão de no mínimo R$ 1.050 caso se enquadre em todos requisitos do grupo familiar. Lembrando que nem todos que recebem o Bolsa Família também recebem o Vale-Gás.

Benefício será pago nesta segunda-feira?

Milhões de brasileiros irão receber o benefício nesta segunda-feira, 29. Isto porque os repasses do Bolsa Família acontecem nos 10 últimos dias do mês. Entretanto, em dias úteis os mesmos não acontecem e acabam saltando dias. Ou seja, recebendo no próximo dia útil.

Lembrando que mais de 21 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. Mas somente algumas famílias irão receber o pagamento nesta segunda-feira. Visto que os pagamentos acontecem mediante a análise do NIS individual.

Ou seja, as famílias com final de NIS 8 irão receber o pagamento deste mês de maio nesta segunda-feira, 29. Logo em seguida na terça-feira, 30, as famílias com final de NIS 9 e 0. Em todos os dias não corridos os pagamentos são saltados. Lembrando que os dias não úteis são aqueles que são feriados ou finais de semana. Ex: sábado ou feriado de Carnaval.

Portanto, os pagamentos já foram quase todos processados e faltam poucos para cumprir o cronograma do mês e dar início ao novo ciclo de pagamentos referentes ao Bolsa Família.