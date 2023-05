REVOLTA! Importante serviço para idosos deixa de existir

No último dia 24 de maio, quarta-feira, deputados estaduais e vereadores fizeram uma denúncia relacionada à possível ameaça de encerramento de todas as atividades direcionadas aos idosos e realizadas no Núcleo Municipal de Desenvolvimento Integral (NDI) de Recife, que está localizado mais especificamente na parte Norte da cidade, no bairro de Areias.

Os representantes políticos, por meio da comitiva que compõem, realizaram uma vistoria neste local, e ali encontraram uma viatura da PM (Polícia Militar) e, ainda, um carro oficial pertencente ao governo do estado.

E isso imediatamente gerou suspeitas e preocupações, conforme apontado no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

O NDI foi pensado especificamente para os idosos | Imagem: Pietro Schellino / unsplash.com

Afinal, do que se trata este importante espaço para os idosos?

O famoso NDI (Núcleo Municipal de Desenvolvimento Integral) é um importante espaço criado com foco no desenvolvimento dos idosos, oferecendo para este público diversas atividades, serviços e cuidados relacionados ao bem-estar e, também, à qualidade de vida, que são elementos tão importantes para esta parcela da sociedade.

No Núcleo Municipal de Desenvolvimento Integral, portanto, os idosos podem desfrutar de atividades de convivência, bem como aquelas voltadas para a educação e para a recreação.

E, além disso, ali eles também encontram orientação jurídica, assistência social, serviços de saúde e muitos outros serviços ligados a todo o suporte necessário para as demandas que são específicas dos idosos.

Sobre a mobilização a favor do público idoso

Por conta de todo este cenário, os vereadores Rinaldo Júnior e Samuel Salazar (do MDB), bem como os deputados Sileno Guedes e José Patriota (do PSB) fizeram o anúncio de que irão fazer um pedido de informação, devidamente protocolado, para a governadora Raquel Lyra, do PSDB.

Tal pedido tem o simples objetivo de ter acesso a esclarecimentos a respeito de todos os motivos relacionados ao provável fechamento do NDI, bem como o objetivo de checar se são verídicas todas as denúncias que foram feitas pela população local.

Os parlamentares foram surpreendidos pela presença dos representantes do Palácio do Campo das Princesas no Núcleo Municipal de Desenvolvimento Integral, e inevitavelmente começaram a considerar a necessidade de realizar uma investigação em caráter de urgência.

De acordo com uma nota que foi encaminhada à imprensa, os deputados citados estão determinados a buscar e implantar soluções, de modo que os idosos continuem sendo amparados pelo governo local.

Críticas foram feitas à governadora

Rinaldo Júnior fez uma crítica à gestão da governadora Raquel Lyra, se baseando em uma possível retirada dos direitos dos idosos, e ainda destacando que existe falta de diálogo em relação ao governo estadual. Esta falta, por sinal, torna difícil o avanço das políticas públicas, no que diz respeito às áreas da assistência social e da saúde.

O vereador ressaltou que o NDI foi uma conquista de imensa importância para o público idoso, e que retirar este direito deste público é um absurdo.

De modo geral, a população de idosos do Recife se mantém preocupada, uma vez que muitos deles dependem dos serviços ofertados no Núcleo.

Agora, resta aguardar uma resposta de Raquel Lyra, no que diz respeito ao pedido feito pelos parlamentares.

