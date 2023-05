Engenheiro encontra FALHA no WhatsApp que faz áudios serem vazados

Qualquer falha no WhatsApp tende a deixar seus usuários extremamente preocupados. Afinal, trata-se do aplicativo de troca de mensagens mais famoso do mundo, e que faz imenso sucesso também no Brasil, diga-se de passagem.

Logo, assim que uma falha é identificada ou mesmo anunciada na internet, a preocupação em relação aos conteúdos das mensagens, por exemplo, se torna imediata: e se as conversas forem perdidas? E se, durante horas, não for possível se comunicar por meio do aplicativo?

Todas essas perguntas começam a habitar a mente de quem usa o “Whats” o tempo todo. Mas uma, em especial, é feita com ainda mais frequência: como fica a segurança do usuário, afinal?

É justamente este questionamento que tomou conta do mundo todo por conta de uma descoberta feita por um especialista em engenharia que trabalha no Twitter, e que está diretamente associada aos áudios que recebemos e enviamos.

Todos os importantes detalhes desta história são explicados a seguir.

Toda falha no WhatsApp gera preocupação em relação à segurança no app | Imagem: arivera / pixabay.com

Do que se trata a falha no WhatsApp, que foi descoberta recentemente

Privacidade e segurança são dois itens muito valorizados por qualquer pessoa que seja usuária do WhatsApp, e isso é inegável.

Ocorre, porém, que a recente descoberta de uma falha causou imensa preocupação, no que diz respeito à segurança oferecida por este aplicativo.

Trata-se basicamente de uma descoberta feita por um especialista em engenharia e em segurança cibernética, que trabalha atualmente no Twitter: ele percebeu que existe um bug, por meio do qual o celular e o próprio WhatsApp “escutam” tudo o que acontece ao redor, por aproximadamente 30 minutos.

Obviamente, esta informação gerou importantes questionamentos sobre o nível de segurança que as pessoas possuem, enquanto estão usando o app. Afinal, ao que tudo indica, é como se tanto o “Whats” quanto o aparelho em si ficassem completamente ativos com seus microfones, sem que os usuários tivessem conhecimento deste fato.

A empresa Meta, que é dona não só deste aplicativo em questão, mas também do Instagram e do Facebook, se pronunciou a respeito, por meio de Yann LeCun, que atualmente chefia a área de Inteligência Artificial da empresa.

Ao abordar a questão, LeCun afirmou que de fato se tratou de uma falha no WhatsApp, mas que estava ligada diretamente ao sistema operacional Android. Assim sendo, o bug era muito pontual, e não afetava os iPhones, por exemplo, uma vez que eles funcionam com base no sistema operacional iOS.

A Meta investe em iniciativas que visam garantir a segurança do usuário

Apesar desta surpreendente falha no WhatsApp ter, de certo modo, representado um possível potencial para que a privacidade e a segurança dos usuários sejam violadas, é sempre válido frisar que a empresa Meta manteve e continua mantendo uma postura proativa, no que diz respeito à segurança dentro de todos os seus aplicativos.

Inclusive, as atualizações de segurança são realizadas com certa frequência, justamente para enfrentar rapidamente qualquer possível ameaça e, ainda, para que seja mantida a integridade do WhatsApp e de muitos outros serviços.

Mas, claro: é compreensível que somente estas informações não sejam suficientes para tranquilizar totalmente os usuários.

Afinal, mesmo que atualmente exista a criptografia de ponta-a-ponta e até mesmo a autenticação de dois fatores, ainda se torna preocupante o fato de que uma falha no WhatsApp pode fazer com que ele escute conversas sem permissão.

