Celular em RISCO: alerta para todos os que fazem isso diariamente

O celular virou o melhor amigo do homem, passamos o dia inteiro com o celular nas mãos e usamos para tudo, seja para fazer uma ligação, tirar fotos, gravar vídeos, mexer nas redes sociais, para guardar informações, fazer transferências e assim por diante. No entanto, usamos tanto o celular que as vezes não percebemos que algumas atitudes podem colocar a nossa vida em risco.

A tecnologia realmente é um avanço e algo inovador que pode ajudar em várias tarefas do dia. Porém precisamos ficar espertos para proteger os nossos aparelhos e são atitudes simples que podem evitar o pior, continue lendo o texto abaixo que vamos explicar o que fazer para ter mais segurança no seu celular.

confira dicas para proteger seu celular. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Dicas para segurança do celular

Rastreamento de todos os aplicativos

É normal quando baixamos um aplicativo eles pedirem permissão para acessar a nossa localização, por mais que em alguns casos é necessária essa ferramenta, temos que ficar em alerta e saber qual aplicativo realmente precisamos expor esse tipo de informação, pois se caso permitir pode comprometer a sua privacidade e expor a vários perigos.

Clicar em links sem verificação sobre sua origem

Atualmente todos os brasileiros já estão ficando em alerta com os golpes que estão sendo compartilhados em links pelo WhatsApp e outras redes sociais, pois está cada vez mais sendo conhecido para conseguir roubar dados pessoais e dados financeiros, pois usam uma técnica que se chama phishing, ou enche o celular de malwares.

Sistema operacional não atualizado

Sabemos que é extremamente importante manter as atualizações do sistema operacional em dia para que eles façam toda a correção de falhas de segurança para conseguir proteger o aparelho de invasões.

Ou seja, quando uma pessoa mantém o celular atualizado vai garantir que você tenha mais medidas de segurança que são completamente implementadas para proteger de ameaças digitais.

É necessário entender medidas de segurança e de proteção para garantir a segurança do seu celular e não colocar sua vida a risco, sempre configure seu celular e permissões de aplicativos da forma correta e quando for necessário, sempre desconfie de links suspeitos.

É importante ficar atento a qualquer tipo de informação suspeita com links, e-mails ou que peça dados pessoais, pode ser golpe. Você tomando essas medidas de segurança acima pode garantir a sua privacidade e reduzir riscos.

