CONFIRMADO BÔNUS DO INSS, você pode estar na lista de pagamentos

Foi confirmado esta semana pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, o pagamento de um bônus de gratificação para alguns servidores que trabalham na autarquia. A confirmação veio através do Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), durante entrevista à CNN Brasil.

O intuito é usar este bônus para pagar os servidores que querem trabalhar em novos turnos. Dessa forma, segundo o INSS, eles poderiam atender mais pedidos e reduzir a fila de espera para o recebimento dos benefícios. Atualmente, essa espera está acontecendo para mais de 1 milhão de brasileiros.

Assim, esse bônus virá em boa hora para aqueles que desejam ter um dinheiro a mais além do salário e para quem está na fila de espera. Mais informações sobre a importância desse bônus e o impacto dele na redução da fila estão no artigo a seguir.

A notícia deste bônus do INSS animou os servidores | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Importância do pagamento do bônus do INSS

Hoje são mais de 1 milhão de pessoas na fila de espera por uma resposta sobre seus benefícios do INSS. Elas precisam aguardar mais de 89 dias para saber se receberão seus benefícios ou não. Além do mais, existem cidadãos que estão há mais de um ano aguardando.

O Ministro da Previdência comunicou em entrevista à CNN Brasil que, com a vinda do novo bônus, o INSS conseguirá reduzir o tamanho da fila de espera da instituição. A autarquia tem o intuito de fazer com que os cidadãos tenham que esperar apenas 45 dias por uma resposta, sendo este o prazo previsto em lei.

Lupi afirmou que o governo federal irá elaborar uma Medida Provisória (MP) para confirmar o pagamento do bônus. Este documento teria sido elaborado pelo Ministério da Previdência em conjunto com o Ministério da Gestão. O documento está sendo analisado pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa do PT.

O mesmo afirmou que está há alguns meses trabalhando com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e também com a Casa Civil para que os colaboradores do INSS tenham o bônus.

Veja também: ÚLTIMA HORA: INSS cancela atendimentos por pane geral no sistema

Redução na fila de espera

Com isso, segundo avaliação do Ministro da Previdência, a redução da fila de espera para entrada no benefício do INSS ocorre desde o começo do ano. Porém, a queda da lista está ocorrendo de uma forma mais lenta.

Todavia, em conjunto com a redução lenta da lista de espera, cerca de 500 mil pessoas solicitaram a entrada nos benefícios todo mês. O INSS consegue solucionar pouco menos de 600 mil. Portanto, como já haviam milhares de pedidos, essa queda acaba sendo muito baixa.

O Ministro confirmou que a MP está na etapa final, dessa forma, será possível ter recursos para os que querem fazer os contraturnos. Ele também afirmou que o novo bônus será optativo, porém, estará disponível apenas para os servidores que realizam o atendimento do estoque de pedidos.

Agora, basta os servidores esperarem a saída da MP para optarem por esse bônus e terem um dinheiro a mais no salário.

Veja também: Portas FECHADAS! Bancos brasileiros fecharão logo no início de junho