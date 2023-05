Bolsa Família terá AUMENTO no valor; todos receberão?

O Bolsa Família é, definitivamente, um dos programas sociais mais importantes que já existiram no Brasil. Ele passou por uma grande reformulação com grandes mudanças para muitas famílias que estão em vulnerabilidade.

O valor do benefício foi ampliado desde março, assim, um adicional de R$ 150 começou a ser pago para todas as famílias que possuem os critérios do programa. Outros extras serão liberados a partir de junho, e isso trará mais segurança para todos que recebem.

O anúncio do aumento foi feito pelo governo federal e tem o intuito de trazer mais proteção social e menos desigualdade no país. O programa foi criado em 2003 e tem o objetivo de proporcionar uma renda a mais para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

A reformulação anunciada pelo governo o tornará ainda mais abrangente e eficiente. Mais informações sobre quem recebe esse aumento e os valores a serem pagos podem ser encontrados no artigo a seguir.

O próximo pagamento do Bolsa Família será maior para algumas pessoas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem receberá os aguardados adicionais do Bolsa Família em junho

Em junho serão pagos novos valores do benefício, o valor adicional será de R$ 50, segue quais são as regras para receber os valores:

Gestantes;

Lactantes;

Crianças e adolescentes que tenham idades entre 7 e 18 anos.

O adicional de R$ 150 é para as famílias que possuem crianças com idade inferior a 6 anos. Conforme informações, as parcelas extras serão acumulativas, assim, quem receber esse adicional não impede o recebimento de outras, claro que, desde que atenda todos os critérios.

O aumento do valor faz com que mais famílias tenham um maior poder de compra. O adicional de R$ 150 oferece mais oportunidades de suprir as necessidades básicas, como alimentação e itens de higiene, por exemplo. Além disso, o dinheiro melhora a economia local.

Veja também: Caixa Tem: grande PRESENTE para quem cumprir estas metas

Outros extras serão implementados no programa

Conforme um anúncio do governo federal, mais extras serão liberados em junho para as famílias do Bolsa Família. Eles podem representar bonificações para estudantes, apoio à primeira infância e incentivos para a geração de renda.

Tais medidas não suprem apenas as necessidades básicas das famílias, mas promovem a inclusão social, superação das condições de vulnerabilidade e desenvolvimento humano. O programa também faz uma abordagem intersetorial, englobando diversas áreas como:

Educação;

Saúde;

Assistência Social.

Essa integração é perfeita para que todas as famílias tenham acesso a esses serviços essenciais, assim, podem romper o ciclo da pobreza. Essa reformulação do Bolsa Família é um compromisso do governo federal em combater a desigualdade social.

A ação garante que todos os brasileiros tenham uma condição digna de vida. Ampliando o valor do programa e oferecendo extras em junho para os beneficiários, só fortalece ainda mais a sua importância na inclusão social e redistribuição de renda.

Dessa forma, o país se torna mais justo e igualitário, fazendo com que milhares de pessoas saiam da pobreza e tenham uma vida mais justa e, principalmente, sem fome. Atualmente, mais de 21 milhões de famílias são integrantes do programa.

Veja também: Plano de saúde e mensalidade de escola podem SUBIR 20%