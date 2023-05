Caixa Tem: grande PRESENTE para quem cumprir estas metas

Se você tem o Caixa Tem, pode ser que tenha um super presente guardado para você e enviado diretamente do Governo Federal para sua família. O presente em questão, visa obedecer os direitos sociais e garantir que os brasileiros tenham condições mínimas para sobreviver. Os valores que estão sendo ofertados são para todos que cumprem as regras mínimas para estarem aptos a receber, confira quais as regras e quais os valores que já estão sendo liberados diretamente pelo aplicativo.

Presente liberado no Caixa Tem possui regras rígidas

O presente em questão diz respeito ao pagamento do Novo Bolsa Família, lembrando que para fazer parte do programa, é preciso seguir à risca todas as condições e além disso, precisa seguir as regras para que haja a permanência na folha de pagamento. As regras sempre existiram, mas, não havia uma fiscalização eficaz, mas de agora em diante, essa fiscalização será constante, para evitar que pessoas recebam de maneira irregular.

Para fazer parte do Bolsa Família, é preciso que a família tenha uma renda per capita máxima que as deixe enquadradas no status de pobreza ou extrema pobreza. Além disso, faz-se necessário ter um cadastro ativo no CadÚnico, sendo que o titular da casa deve ser preferencialmente uma mulher.

Por fim, após estar dentro do programa, também se deve cumprir algumas regras básicas, a saber:

Atualizar o cadastro único a cada 2 anos;

Ter uma frequência escolar satisfatória;

Para as crianças, elas devem ter acompanhamento nutricional;

Caso tenha gestantes no núcleo familiar, elas devem ser acompanhadas pelo médico.

Qual o valor dos pagamentos?

Se durante a transição entre o governo passado e o atual, havia dúvidas inerentes ao valor do Bolsa Família, todas as dúvidas foram cessadas, uma vez que o presidente Lula bateu o martelo e decidiu qual valor seria pago pelo programa social para os seus beneficiários. Fixando o valor mínimo em R$ 600, vale salientar que o pagamento médio do mês de maio ficou em quase R$ 700.

Uma vez que o valor base é os R$ 600, mas o governo entende que a depender das circunstâncias da família, o valor em questão pode ser pouco, então, foi implementado o auxílio para crianças com idade inferior a seis anos de idade, elas irão receber um acréscimo mensal de R$ 150, lembrando que o valor é limitado a duas crianças por família.

E para melhorar ainda mais, a partir do mês de junho haverá outro adicional, dessa vez, para as crianças e os jovens não contemplados no adicional anterior, sendo que será no valor de R$ 50 e deve contemplar pessoas com idade entre 7 e 18 anos, elas receberão o valor a mais mensalmente. Por fim, vale salientar que como uma via de mão dupla, o governo oferece esses subsídios mas também há uma grande cobrança da parte deles em relação à população, nesse caso, será obrigatório que os beneficiários cumpram todas as regras presentes no programa social. Elas estão divididas nas mais variadas áreas, como saúde, educação e etc.

