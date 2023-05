Superar é IMPOSSÍVEL: estes signos não conseguem esquecer o EX

Muitas pessoas possuem a consciência de que muitos relacionamentos não são feitos para durar, e conseguem esquecer o ex com certa facilidade. Porém, por outro lado, existem pessoas que simplesmente não se conformam com o fim de um amor, e nunca mais tiram o ex parceiro ou ex parceira da cabeça e do coração.

E isso se torna ainda mais comum quando estas pessoas tão apaixonadas nascem sob a influência de alguns signos específicos do zodíaco. Ou seja: entre todas as características que os astros podem fornecer para a personalidade de alguém, também está o apego amoroso.

Agora, é hora de descobrir quais são os signos em questão, lendo o tópico a seguir.

Para estes signos, as tentativas de esquecer o ex podem ser frustrantes | Imagem: Claudia Wolff / unsplash.com

Os signos do horóscopo que possuem imensa dificuldade para esquecer o ex

A famosa frase “até que a morte nos separe” é levada a sério de forma até mesmo um pouco exagerada pelos seguintes signos:

1. O signo de Câncer

De todos os signos, Câncer certamente é o mais apegado, e também aquele que mais fantasia em relação a um amor ideal.

Os cancerianos se entregam de verdade, e buscam criar vínculos profundos. E é por isso que se saem tão mal na tarefa de esquecer um ex.

2. O signo de Capricórnio

O capricorniano costuma se entregar verdadeiramente, depois que começa a confiar em alguém, e o que ele mais deseja é construir algo sólido, inclusive uma família.

Então, quando esse sonho é interrompido, demora muito para que ele consiga tentar novamente.

3. O signo de Touro

Esquecer o ex, para o nativo de Touro, chega a ser um tipo de tortura, quando se considera o fato de que este signo é extremamente apegado.

Ele também detesta mudanças, é consideravelmente acomodado e, ainda, tem tendência a ruminar por anos todas as lembranças ligadas ao amor que viveu. Juntando a tudo isso o fato de que esse signo sabe amar com intensidade, fica fácil entender por que, para ele, esquecer alguém é tão difícil.

4. O signo de Escorpião

Todo escorpiano também é desconfiado por natureza, e costuma demorar para se entregar verdadeiramente a um amor. Porém, quando finalmente se apega, dificilmente volta atrás.

Um lado positivo, neste signo, é que ele realmente demora para esquecer o ex. Mas, uma vez que esquece, nunca mais se lembra dele.

5. Signo de Peixes

O último signo do zodíaco também tem dificuldades de esquecer o ex: os piscianos podem até mesmo chorar somente ao pensar na possibilidade de perder um amor.

Para eles, ficar remoendo lembranças e revivendo momentos na memória é quase um vício.

É preciso se abrir para o novo

De fato, pode ser muito difícil esquecer um ex amor, principalmente quando os astros possuem influência direta sobre nós, nesse sentido. Algumas pessoas, por sinal, podem literalmente demorar muitos anos para se desfazer de lembranças e sentimentos.

Porém, é sempre preciso lembrar de que a vida continua, e que novas pessoas podem surgir a qualquer momento, desde que exista abertura para isso.

Ficar remoendo coisas do passado não irá trazer ninguém de volta. A dica, então, é focar no novo, e em si mesmo.

