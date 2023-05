Atenção! Clientes do Nubank recebem alerta de suspensão das atividades

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Se tornou bastante popular devido entregar crédito facilitado aos clientes. Começando com R$ 50 e com possibilidade de expansão para valores bem superiores. Entretanto, nesta semana os clientes Nubank receberam uma notícia não muito animadora: o banco irá encerrar suas atividades devido alguns ajustes que precisarão ser feitos. Entenda como isso vai funcionar e se será prejudicial para os clientes.

Nubank anuncia paralisação nas atividades do NuInvest | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank encerra atividades

Nesta sexta-feira, às 22h, o Nubank irá encerrar as atividades da sua plataforma de investimentos: o NuInvest. Desse modo, durante o período de 12 horas os usuários não irão poder ter acesso ao sistema de gestão de investimentos. Isso porque passará por manutenção.

Como irá acontecer pelo período noturno, as pessoas nãos erão tão afetadas assim. Visto que às 10 horas do sábado a plataforma já estará atualizada, de cara nova e com todo e qualquer bug corrigido.

O Nubank irá realizar algumas correções no site, aplicativo e gestão de investimentos. O intuito é proporcionar mais acessibilidade aos clientes. A fim de que eles consigam realizar seus investimentos sem grandes dificuldades: sempre prezando pelo custo-benefício entre ambos os lados.

Portanto, o Nubank estará funcionando normalmente. O aplicativo em si. Transferências, pagamentos, etc. Entretanto, para quem já gosta mais do lado de investimentos será necessário aguardar algumas horas. Não irá afetar os atuais clientes ou os investimentos realizados na plataforma.

Através do NuInvest os clientes conseguem investir na Bolsa de Valores de maneira bem simples. Além disso, há milhares de opções de investimentos na ferramenta e o melhor de tudo: o Nubank oferta aos seus clientes zero corretagem.

Vale a pena abrir uma conta Nubank?

O Nubank possui uma série de produtos que agradam os seus clientes. Através do Nubank além de ser possível investir na Bolsa de Valores e demais investimentos é possível ter um cartão de crédito e débito, milhares de cartões virtuais que podem ser gerados para pagamentos não recorrentes e isenção da taxa de manutenção.

Um dos pontos positivos do Nubank ao que se diz respeito ao NuInvest são as taxas aplicadas. O processo de abertura de conta é simplificado e é necessário apresentar os documentos padrão pedidos por qualquer outra corretora.

As transações acontecem por TED. Lembrando que é possível investir com o Nubank em CDB, LC, fundos imobiliários, renda fixa, etc. Há uma gama de carteiras recomendadas pela instituição e até mesmo ferramentas úteis durante todo o procedimento de uso das contas.

Pelo que já se mostrou até agora, a corretora de investimentos do Nubank é bem segura e consegue atender muito bem seus clientes e suas respectivas necessidades. Possui excelentes métricas no Reclame Aqui e busca sempre levar as melhores ofertas e produtos aos seus clientes.