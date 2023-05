Manipuladores! Eles são conhecidos como os signos mais SACANAS; será?

Olhando com atenção, a astrologia nos permite saber quais são os signos mais sacanas do zodíaco, de modo até mesmo a surpreender algumas pessoas. Afinal, é preciso admitir que algumas pessoas podem, sim, ter esse lado “ruim” e sempre jogar em outras pessoas, ou até mesmo nos astros, a culpa por determinados comportamentos aos quais decidem aderir.

E isso é ainda mais perceptível no campo amoroso, que tende a ser repleto de imprevisibilidade e de complexidade: um ambiente perfeito para que diversos comportamentos possam surgir.

Existem, ao todo, 4 signos que mais se destacam dentro deste contexto, e cada um deles é apresentado no decorrer da leitura a seguir.

É preciso cuidado ao lidar com os signos mais sacanas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os 4 signos mais sacanas que existem no horóscopo

Usar os signos como uma espécie de desculpa para manipular as pessoas, principalmente no quesito amoroso, é algo que somente alguém muito sacana pode fazer, a fim de conseguir controlar seu parceiro ou parceira.

E, para os nativos destes 4 signos, essa tarefa é extremamente simples de ser feita:

1. O signo de Libra

Os librianos, em um primeiro momento, podem parecer muito inofensivos. Porém, eles são ótimos no quesito persuasão, fazendo com que outras pessoas comecem a agir de acordo com seus desejos com certa facilidade.

E, o pior: se confrontado, o nativo deste signo tende a negar seu comportamento, até mesmo se colocando um pouco como vítima que também foi manipulada em algum momento.

2. O signo de Leão

Leão pode ser considerado um dos signos mais sacanas do horóscopo pelo simples fato de que seus nativos recorrem à manipulação como forma de retribuir um “erro” que o outro cometeu, como se fosse uma espécie de punição.

Nesses momentos, é fácil, para o leonino, ignorar os erros que cometeu e os comportamentos inadequados que tece: ele usará todas as justificativas possíveis para que a outra pessoa se sinta culpada. Haja drama!

3. O signo de Escorpião

O nativo deste signo tem o “dom” de manipular de forma muito sutil, de forma a não ser descoberto. Porém, quando alguém descobre este seu comportamento, ele rapidamente começa a se fazer de vítima, aumentando seu drama o máximo possível.

4. O signo de Virgem

No caso da pessoa de Virgem, a manipulação funciona como um meio de levar alguém a agir unicamente de acordo com seus desejos e com suas expectativas. O que, obviamente, também não é bom.

Trata-se de algo que pode começar de forma sutil, mas não raramente é descoberto, conforme o tempo passa.

Então, quando é pego manipulando alguém, o virginiano começa a justificar todas as suas ações utilizando ao máximo sua inteligência.

A manipulação definitivamente não é o melhor caminho

Não é exagero afirmar que nenhuma pessoa deve se sentir orgulhosa por fazer parte de um dos signos mais sacanas que existem e, ainda, usar esse fato a seu favor, manipulando quem está por perto.

A manipulação deve ser evitada a qualquer custo, principalmente no quesito amoroso. Afinal, se em uma relação amorosa as coisas chegaram ao ponto em que é preciso manipular o parceiro ou a parceria, é sinal de que algo realmente precisa ser revisto.

