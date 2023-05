Pagamentos do INSS sofrem alteração com aumento do salário-mínimo

Todo trabalhador tem direito a receber um salário, para que ele possa saciar suas necessidades mais básicas, mas, imagina se cada pessoa recebesse o valor que a empresa quisesse pagar, seria uma baita confusão. Todavia, há o que chamamos de ‘salário mínimo’, ou seja, é o menor valor que uma empresa pode pagar para os seus funcionários e esse valor também é utilizado para saber o piso do benefício dos segurados do INSS, como aposentados e pensionistas. E com o aumento que ocorreu, várias mudanças acabaram impactando essas pessoas, confira.

Entenda o que mudou no pagamento do INSS após o novo reajuste do Salário mínimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o novo valor do salário mínimo?

No começo do ano, o valor do salário era de R$ 1.302, mas, com a mudança de governo, foi prometido, pelo atual presidente, que iria efetuar mais um aumento no valor do salário e esse aumento ocorreu no último dia 01, onde o salário passou a ser de R$ 1.320, isso significa um aumento de R$ 18 em relação ao antigo valor.

Mas além disso, há uma excelente notícia para todos os segurados, agora, a margem para realizar empréstimo consignado também aumentou, lembrando, que não no quesito porcentagem, mas sim, no quesito valor. Uma vez, que a margem que pode ser comprometida ao todo é de 45%, sendo que para empréstimo, é apenas 35%.

Ou seja, o governo acredita que agora, com esse aumento, os segurados que estão com problemas financeiros pontuais, irão optar por realizar o empréstimo para saírem das dívidas e estabilizarem suas vidas financeiras.

Vale a pena realizar um empréstimo consignado?

Quando a situação financeira apertar, na maioria das vezes, as pessoas acabam optando pelo empréstimo, mas a depender da modalidade dele, pode ser uma grande furada que a pessoa está entrando, já que nos casos de empréstimos não consignados, a taxa de juros costuma ser altíssima, já que os riscos são maiores.

Mas levando em consideração apenas a modalidade consignada, pode ser uma excelente escolha, uma vez que ao optar pela modalidade em questão, o desconto será diretamente na folha de pagamentos, o que permite que os juros sejam bem menores e a pessoa consegue pagar um valor mais justo pelo valor que pegou emprestado. Lembrando que mesmo os juros sendo baixos, mas ao final do contrato, a pessoa está pagando valores absurdos.

Por isso, a modalidade de empréstimo só vale a pena se a pessoa realmente estiver precisando do dinheiro com urgência, caso não, é melhor que ela economize para conseguir comprar o item que ela almeja, pois ao optar pelo empréstimo, a pessoa estará perdendo bastante dinheiro com a taxa de juros. Mas nos casos que é uma oferta imperdível ao realizar o pagamento à vista, pode ser uma boa a realização do empréstimo para efetuar a compra ou então nos casos de saúde, onde o gasto é praticamente obrigatório. Portanto, faça o empréstimo apenas se for de extrema necessidade e sempre pesquise bastante os bancos antes. Pois há bancos que a taxa de juros é menor em relação a outros bancos, portanto, comparar é sempre uma boa ideia.

