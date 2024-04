Cursos GRATUITOS: 10 cursos do Google para melhorar seu currículo

Em busca de ampliar suas habilidades durante as férias? Descubra 15 cursos gratuitos oferecidos pelo Google através da plataforma Eu Capacito.

As qualificações abrangem diversas áreas como empreendedorismo, marketing digital, programação, segurança da informação e cloud.

Aumente suas habilidades com cursos gratuitos do Google. Marketing digital, programação e muito mais. Transforme seu currículo e se destaque no mercado. (Foto: divulgação).

Explore diferentes áreas

Na plataforma, você encontrará cursos que vão desde os fundamentos do marketing digital até habilidades de networking eficiente e como falar em público.

As opções incluem até mesmo cursos breves de apenas uma hora, tornando a aprendizagem acessível e flexível para todos.

Quais são os cursos disponíveis na plataforma Eu Capacito?

Fundamentos do Marketing Digital

Com uma carga horária de 40 horas, este curso abrange desde conceitos básicos até estratégias avançadas de marketing digital, essenciais para promover a sua empresa online.

Entendendo os primeiros passos da codificação

Este curso oferece uma introdução aos conceitos fundamentais da programação, proporcionando uma compreensão clara do mundo da codificação em apenas 1 hora.

Empreendendo para ser encontrado por clientes

Com duração de 2 horas, este curso é ideal para quem deseja entender melhor como os motores de busca funcionam e como otimizar sua presença online para atrair mais clientes.

Gerando conteúdo para promover sua empresa

Através deste curso de 3 horas, você aprenderá a criar conteúdo eficaz para promover sua empresa nas redes sociais, maximizando sua visibilidade online.

Desenvolvendo habilidades de comunicação

Com apenas 1 hora de duração, este curso aborda elementos fundamentais da linguagem corporal e dicas práticas para falar em público de forma confiante e profissional.

Aprimorando suas habilidades de networking

Em apenas 1 hora, você aprenderá os princípios básicos do networking eficiente, desenvolvendo habilidades interpessoais essenciais para o sucesso profissional.

Comunicando suas ideias de forma impactante

Este curso de 1 hora ensina técnicas poderosas para transmitir suas ideias de forma clara e persuasiva, utilizando recursos visuais e narrativas envolventes.

Introdução ao aprendizado de máquina

Em apenas 1 hora, você terá uma visão geral dos conceitos básicos do aprendizado de máquina e seu potencial impacto nos negócios do mundo real.

Construindo confiança através da autopromoção

Através deste curso de 1 hora, você aprenderá a promover suas conquistas de forma autêntica, desenvolvendo confiança e reconhecimento em suas habilidades.

Analisando o comportamento Web

Este curso de 1 hora explora a importância da análise estatística do comportamento do usuário na web, fornecendo insights valiosos para otimizar a sua presença online.

Com esses cursos, você poderá expandir seu conhecimento em diversas áreas-chave, aprimorando seu currículo e aumentando suas chances de sucesso no mercado de trabalho. Aproveite as férias para investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional!

