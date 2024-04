Cursos GRATUITOS para capacitação profissional, 1500 vagas disponíveis

Em uma iniciativa empolgante para profissionais que buscam aprimoramento, o Instituto Euvaldo Lodi em Pernambuco (IEL-PE) acaba de anunciar a oferta de 1500 vagas em cursos gratuitos focados em capacitação profissional.

Com temas variados que vão desde planejamento de carreira até gestão eficaz do LinkedIn, esses cursos representam uma oportunidade incrível para quem deseja evoluir no mercado de trabalho. Descubra como você pode se beneficiar desses cursos e dar um salto em sua carreira.

Descubra os cursos gratuitos oferecidos pelo IEL-PE: de planejamento de carreira a criação de apresentações incríveis. Inscreva-se para garantir sua vaga e receber certificação profissional! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Detalhes dos cursos gratuitos oferecidos

No cenário atual, onde a competição no mercado de trabalho está cada vez mais acirrada, a capacitação contínua se tornou um diferencial essencial. Reconhecendo essa necessidade, o Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEL-PE) está abrindo portas para oportunidades de desenvolvimento profissional com a oferta de 1500 vagas em cursos gratuitos.

Esses cursos são projetados para equipar os profissionais com habilidades cruciais em áreas como planejamento de carreira, uso estratégico do LinkedIn e técnicas eficazes de apresentação.

Os cursos, que ocorrerão em maio, serão disponibilizados tanto presencialmente quanto online, garantindo acessibilidade a todos os interessados. Ao término dos cursos, os participantes serão certificados, adicionando um valioso diferencial a seus currículos.

Planejamento de Carreira : No dia 14 de maio, das 14h às 16h, os participantes poderão aprender a construir um plano de carreira estruturado e eficaz, usando ferramentas modernas como o Canvas You. Esta oficina é ideal para quem busca definir metas claras e elaborar um plano de ação para alcançar objetivos profissionais.

: No dia 14 de maio, das 14h às 16h, os participantes poderão aprender a construir um plano de carreira estruturado e eficaz, usando ferramentas modernas como o Canvas You. Esta oficina é ideal para quem busca definir metas claras e elaborar um plano de ação para alcançar objetivos profissionais. Gestão do LinkedIn : Agendado para o dia 21 de maio, também das 14h às 16h, este curso ensinará como usar o LinkedIn para potencializar sua carreira, desde encontrar oportunidades de emprego até fortalecer sua marca pessoal no mercado.

: Agendado para o dia 21 de maio, também das 14h às 16h, este curso ensinará como usar o LinkedIn para potencializar sua carreira, desde encontrar oportunidades de emprego até fortalecer sua marca pessoal no mercado. Criando Apresentações Incríveis com o Canvas: Neste curso, os participantes aprenderão a usar o Canvas para criar apresentações que não apenas comunicam ideias de forma eficaz, mas também cativam e engajam o público. Esta sessão será especialmente útil para aqueles que desejam melhorar suas habilidades de comunicação visual.

Veja mais sobre: Cursos online no Spotify: já viu como funciona?

Como Participar?

Os interessados devem se inscrever através do site oficial ielpe.org.br, e é recomendado agir rápido, pois as vagas são limitadas e devem ser preenchidas rapidamente.

Saiba os benefícios de fazer os cursos

Estes cursos são projetados não apenas para transmitir conhecimento técnico, mas também para desenvolver habilidades práticas que são altamente valorizadas no mercado de trabalho atual. Ao participar, você estará se equipando com as ferramentas necessárias para se destacar em um ambiente profissional competitivo, além de expandir sua rede de contatos profissionais através de interações com instrutores e outros alunos.

Não perca a chance de participar desses cursos gratuitos oferecidos pelo IEL-PE. Seja você um profissional em busca de recolocação, um empreendedor aspirante ou alguém que deseja aprimorar habilidades específicas, estas oportunidades de aprendizado são um recurso valioso que pode impulsionar sua trajetória profissional para novos patamares.

Não deixe de conferir: Veja o que você PODE levar para o DIA do Concurso Unificado