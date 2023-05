WhatsApp agora tem inteligência artificial para responder QUALQUER COISA

O WhatsApp é, de fato, um aplicativo realmente incrível, caso contrário não teria alcançado o sucesso que alcançou tão rapidamente. Logo, é possível imaginar que, atrelado a uma inteligência artificial que seja capaz de responder a literalmente qualquer pergunta, ele se torne ainda mais presente no dia a dia das pessoas.

E isso, na verdade, já está acontecendo, por meio do criativo ZapGPT.

Inclusive, tal possibilidade se baseia justamente no já amado ChatGPT, mais especificamente no que diz respeito à versão 3.5.

Mas como, afinal, esta inteligência tão tecnológica pode funcionar dentro de um aplicativo de mensagens, e o que ela realmente é capaz de gerar?

Todas as respostas estão nos próximos tópicos.

Com inteligência artificial, o WhatsApp se tornou ainda mais prático para os brasileiros | Imagem: Boudewijn Huysmans / unsplash.com

No que se baseia o ZapGPT, inteligência artificial do WhatsApp

O ChatGPT, por si só, já fornece muita praticidade para as pessoas todos os dias, seja no quesito pessoal ou no quesito profissional.

E, agora, ele está integrado ao aplicativo de mensagens mais famoso em todo o mundo, tornando seu uso ainda mais conveniente. Ou seja: não é mais preciso acessar o site famoso da OpenAI toda vez que precisar de algo e, ainda, ter que esperar por um bom tempo para conseguir uma resposta.

O ZapGPT, como foi criativamente chamado, está diretamente integrado ao ChatGPT, e é um projeto puramente brasileiro, tendo uma usabilidade extremamente simples.

Antes de mais nada, é imprescindível, claro, que o usuário tenha o WhatsApp instalado em seu aparelho celular e, então, adicione a inteligência artificial aos contatos, por meio do número +55 (11) 91000-2248.

Pronto!

Feito isso, a parte considerada mais difícil já terá passado.

Ao enviar uma primeira mensagem para o número em questão, o ZapGPT responderá perguntando a respeito dos termos de uso, que devem ser aceitos pelo usuários: eles, por sinal, foram elaborados de forma muito cuidadosa, de modo que a segurança entre as mensagens seja mantida e, também, de modo que o serviço possa sempre funcionar perfeitamente.

Depois de aceitos os termos, portanto, o uso da inteligência artificial de fato poderá começar.

Trata-se de uma experiência única!

É como se o usuário do WhatsApp passasse a ter um assistente virtual que está sempre pronto para lhe ajudar com respostas perspicazes, com sugestões e com orientações.

Lembrando que o acesso ao ZapGPT é instantâneo e contínuo, aliado a toda a praticidade que o aplicativo WhatsApp oferece.

Uma inteligência artificial com o qual se pode conversar por áudio

O ZapGPT é surpreendente por si só, mas ele se torna ainda melhor quando é considerado o fato de que a integração realizada é tão engenhosa que até mesmo oferece alguns recursos mais avançados.

É possível, por exemplo, enviar mensagens de áudio para a inteligência artificial, de forma que a comunicação seja mais conveniente e muito mais natural. Como se realmente o usuário estivesse se comunicando com um assistente.

Outra habilidade poderosa da ferramenta é a de gerar imagens a partir de uma solicitação: basta dar as ordens, com os devidos detalhes que a imagem deve ter, e o ZapGPT irá se encarregar do resto, entregando algo visualmente muito preciso.

