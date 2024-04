NOVA VACINA para este grupo de brasileiros, veja quem recebe

Em uma medida significativa para a saúde pública, o Ministério da Saúde do Brasil anunciou a inclusão de novos grupos prioritários na campanha de vacinação contra o HPV e a incorporação de um novo medicamento vital para o tratamento do HIV no Sistema Único de Saúde (SUS).

Essas ações visam proporcionar um cuidado mais abrangente e eficaz para populações vulneráveis enfrentando desafios médicos específicos.

Brasil expande vacinação de HPV para grupos vulneráveis e introduz tratamento inovador para HIV resistente. Informe-se sobre esses avanços significativos! (Foto divulgação)

Expansão da nova vacina para brasileiros

A partir da última segunda-feira (22), indivíduos com papilomatose respiratória recorrente (PRR) foram adicionados ao grupo prioritário para a vacinação do HPV. Essa decisão baseia-se em pesquisas que demonstram o potencial da vacina como um tratamento complementar, capaz de diminuir consideravelmente a recorrência da doença.

A PRR é uma condição rara e grave, caracterizada pelo crescimento de verrugas nas vias respiratórias, muitas vezes necessitando de intervenção cirúrgica repetida, especialmente em crianças.

Adicionalmente, foi anunciada uma mudança significativa na administração da vacina contra o HPV: a dose única agora será aplicada a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Esta mudança visa otimizar e ampliar a proteção contra o HPV, conhecido por estar associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero.

Veja mais sobre: Governo aplica vacinas da dengue perto de vencer? Veja mais sobre

Incrível avanço no SUS!

Paralelamente, o SUS está prestes a enriquecer seu arsenal de tratamento para o HIV com a introdução do Fostensavir trometamol (600mg), destinado a pacientes adultos que apresentam resistência múltipla aos tratamentos convencionais.

Aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) em março, o medicamento representa uma nova esperança para aqueles que são menos responsivos às opções terapêuticas existentes.

Este avanço é particularmente significativo, pois vem após um hiato de oito anos desde a última inclusão de um medicamento para pacientes com resistência múltipla no SUS. A adição do Fostensavir trometamol é um marco na busca contínua por melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com o HIV, minimizando o risco de doenças oportunistas através de opções de tratamento mais eficazes.

As novas medidas do Ministério da Saúde refletem um compromisso contínuo em adaptar e melhorar os recursos de saúde para atender às necessidades emergentes da população. Ao ampliar o acesso à vacinação do HPV e ao introduzir novos tratamentos para o HIV, o Brasil dá passos significativos em direção a uma abordagem mais inclusiva e eficiente no combate a doenças que afetam milhares de brasileiros.

Demais campanhas de vacinação ativas no SUS

Além das recentes atualizações na vacinação contra o HPV e tratamento do HIV, o Sistema Único de Saúde (SUS) mantém uma série de campanhas de vacinação que cobrem uma ampla gama de doenças, assegurando a proteção da saúde pública. Dentre estas, destacam-se as campanhas contra a gripe, sarampo, poliomielite e febre amarela, cada uma delas vital para combater surtos e manter a saúde coletiva.

O SUS continua a oferecer essas vacinas de forma gratuita e acessível a todos os brasileiros, reforçando o compromisso do país com a prevenção de doenças e a promoção da saúde para todas as faixas etárias. A adesão a essas campanhas é crucial para manter doenças evitáveis sob controle e garantir uma comunidade mais saudável e protegida.

Não deixe de conferir: URGENTE: Anvisa proíbe comercialização de álcool líquido 70%? Entenda o que aconteceu