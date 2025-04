Geração Z adota código ‘7375’ no WhatsApp para mensagens secretas; veja o que está por trás

Código ‘7375’ no WhatsApp simboliza “obrigado por me fazer feliz” e conquista jovens. Entenda a tendência e como funciona.

Um novo fenômeno tomou conta das redes sociais e vem chamando atenção principalmente entre os jovens da Geração Z. Trata-se do código ‘7375’ no WhatsApp, uma sequência numérica usada para transmitir, de forma cifrada, a mensagem “obrigado por me fazer feliz”. A tendência começou no TikTok e rapidamente se espalhou entre adolescentes e jovens casais.

Essa forma de comunicação se destaca pela simplicidade e pela exclusividade. Apenas quem conhece o significado dos números entende a mensagem, o que cria uma sensação de intimidade especial entre os participantes. Para muitos, usar o código é uma maneira discreta e criativa de demonstrar carinho sem precisar de palavras longas.

Além disso, o sucesso do código entre os jovens mostra como a comunicação digital continua evoluindo. A Geração Z busca formas cada vez mais inovadoras de se expressar, muitas vezes utilizando símbolos, gírias e códigos que tornam suas interações únicas e mais dinâmicas.

Se você ainda não sabe como o 7375 se tornou tão popular ou quer entender outras expressões similares, continue lendo. A seguir, explicamos o significado dessa sequência e mostramos como ela se encaixa no universo atual das redes sociais.

Mensagens cifradas ganham força com o código ‘7375’ no WhatsApp. Saiba o que significa e por que virou moda entre jovens. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que significa o código ‘7375’ no WhatsApp

O código ‘7375’ no WhatsApp é uma maneira cifrada e carinhosa de transmitir uma mensagem de gratidão. Cada número da sequência representa uma palavra, criando uma frase completa e cheia de sentimento para quem conhece o código.

Veja como funciona a interpretação dos números:

7 representa “obrigado”

representa “obrigado” 3 representa “para”

representa “para” 7 novamente para “me faça”

novamente para “me faça” 5 representa “feliz”

Assim, a sequência forma a expressão “obrigado por me fazer feliz”. Esse método lembra os antigos tempos dos primeiros celulares, quando digitar letras exigia várias teclas numéricas. No entanto, agora o objetivo é mais emocional e simbólico.

Essa tendência cresceu no TikTok e ganhou força no WhatsApp, onde muitos jovens preferem usar códigos discretos para expressar sentimentos. A simplicidade da sequência também facilita o envio rápido de mensagens especiais no meio da rotina.

Outras sequências numéricas populares entre os jovens

Além do código ‘7375’, existem outras sequências numéricas que fazem parte da comunicação cifrada da Geração Z. Cada uma transmite uma mensagem específica, sempre relacionada a sentimentos e emoções.

Por exemplo, o número 143 é muito usado para dizer “eu te amo”, já que cada número representa a quantidade de letras de cada palavra. Outro código comum é o 823, que significa “pensando em você”, usado entre amigos ou casais.

Há ainda o 1543, que carrega a mensagem “eu sempre te amarei”, transmitindo promessas de amor eterno. Esses códigos se espalham rapidamente pelas redes e mostram como os jovens estão criando linguagens próprias no ambiente digital.

A popularização dessas sequências demonstra não apenas a criatividade da Geração Z, mas também a busca por formas alternativas de manter o contato mais íntimo e personalizado no mundo virtual.

Tendências de comunicação e segurança no WhatsApp

Com a evolução constante das redes sociais, o WhatsApp também tem se adaptado para acompanhar as novas tendências de comunicação. Uma das novidades mais aguardadas é a possibilidade de usar códigos secretos para proteger conversas, aumentando ainda mais a privacidade dos usuários.

Essa atualização promete permitir que mensagens importantes fiquem ocultas, acessíveis apenas com senhas específicas. Essa medida atende a uma demanda antiga dos usuários mais jovens, que valorizam a segurança e o sigilo das suas interações digitais.

Enquanto o recurso oficial de códigos secretos ainda não está disponível para todos, a Geração Z segue criando seus próprios meios de proteger e personalizar suas conversas. O uso do código ‘7375’ é um exemplo claro dessa criatividade e dessa necessidade de intimidade nas redes.

As gírias e códigos que moldam a comunicação da Geração Z

A Geração Z também é conhecida por transformar a linguagem digital com o uso de gírias e expressões novas. Palavras como “cringe”, “biscoitar” e “flopar” surgiram nos últimos anos e se tornaram parte do vocabulário cotidiano dos jovens.

Essas expressões refletem mudanças culturais, novas formas de pensar e diferentes modos de se relacionar. Para entender melhor essa geração, é essencial conhecer essas linguagens e saber interpretar seus códigos e termos.

Por isso, acompanhar tendências como o código ‘7375’ no WhatsApp é mais do que curiosidade. É uma forma de compreender como os jovens se conectam, se expressam e constroem vínculos em tempos cada vez mais digitais e acelerados.