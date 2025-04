Vai declarar Imposto de Renda? Cuidado para não cair NESTE novo golpe!

Quem vai declarar Imposto de Renda este ano precisa ficar de olho nos novos golpes que estão focando nos declarantes para arrancar dinheiro.

O Imposto de Renda é um tributo anual cobrado pelo governo federal que incide sobre os ganhos de pessoas físicas e jurídicas em todo o país. Sua principal função é financiar serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, além de programas sociais.

Declarar Imposto de Renda corretamente é uma obrigação que reforça a cidadania e mantém o contribuinte em conformidade com a legislação. Além disso, é uma oportunidade para ajustar contas, solicitar restituições e comprovar rendimentos para operações financeiras.

Com o avanço da tecnologia, o processo de declaração ficou mais acessível, mas também exigiu atenção redobrada aos riscos associados, especialmente durante o prazo final de entrega. Portanto, é imprescindível aprender a identificar as farsas.

Se você vai declarar Imposto de Renda, fique atento para não cair em um golpe.

Prazo para declarar Imposto de Renda está acabando

Com a aproximação do dia 30 de maio, prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda 2025, a atenção dos contribuintes precisa se intensificar. O envio dentro do prazo é fundamental para evitar multas e problemas futuros com a Receita Federal.

Assim, planejar o preenchimento dos dados com antecedência e revisar as informações com cuidado torna-se indispensável. É importante lembrar que a Receita disponibiliza o programa oficial para preenchimento no site oficial, onde todas as instruções estão atualizadas.

Dessa maneira, utilizar apenas fontes oficiais para baixar o programa reduz consideravelmente os riscos de cair em golpes digitais. Além disso, realizar o envio com tranquilidade dentro do prazo garante que eventuais erros possam ser corrigidos sem pressa.

Quem precisa fazer a declaração?

Deve declarar imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pela Receita Federal durante o ano anterior. Também entram na obrigatoriedade aqueles que tiveram ganhos de capital, realizaram operações na bolsa de valores ou possuem bens de valor superior ao limite.

Além disso, pessoas que obtiveram receita bruta superior ao limite em atividade rural, ou que desejam compensar prejuízos de anos anteriores, também precisam enviar a declaração. Qualquer dado é importante e não deve ser omitido.

Portanto, mesmo quem não ultrapassou a faixa de isenção deve ficar atento a situações específicas que exigem o envio do documento. Assim, a atenção aos detalhes evita contratempos e mantém o contribuinte regularizado junto ao Fisco.

Golpes digitais focam em quem vai declarar Imposto de Renda

Durante o período de declaração, aumentam consideravelmente as tentativas de golpes digitais. Criminosos se aproveitam do senso de urgência e do medo de irregularidades para aplicar fraudes muito convincentes. Dessa forma, é essencial compreender como funcionam esses esquemas.

Os golpes mais comuns envolvem o envio de e-mails ou mensagens de texto que simulam comunicados da Receita Federal. Esses conteúdos, geralmente alarmistas, indicam supostos problemas na declaração e oferecem links para suposta regularização.

No entanto, ao clicar, a vítima é direcionada para páginas falsas criadas para capturar dados pessoais e bancários, que posteriormente são usados em fraudes. Outro tipo de golpe frequente envolve o envio de boletos falsificados com cobranças indevidas.

Os golpistas tentam induzir a vítima a pagar taxas que, na verdade, não existem. Dessa maneira, manter a cautela e desconfiar de qualquer cobrança ou notificação recebida fora dos canais oficiais é a principal barreira contra essas ameaças.

Como se proteger dos golpes?

A melhor forma de se proteger contra golpes durante o período de declarar imposto de renda é adotar medidas de segurança digital rigorosas. Em primeiro lugar, jamais clique em links recebidos por e-mail ou mensagem que aleguem ser da Receita Federal, pois a instituição não envia links clicáveis.

Manter os antivírus atualizados em todos os dispositivos, conferir atentamente o beneficiário de boletos antes de efetuar pagamentos e ativar autenticação em dois fatores são práticas altamente recomendadas, então não esqueça de ativá-las.

Além disso, evitar o uso de redes Wi-Fi públicas ao acessar sistemas bancários ou plataformas de declaração de imposto minimiza os riscos de invasões. Dessa maneira, o contribuinte cria barreiras eficazes contra ações maliciosas.

O que fazer ao cair em um golpe?

Se mesmo com todos os cuidados o contribuinte perceber que caiu em um golpe, agir rapidamente é fundamental. O primeiro passo é comunicar o banco e solicitar o bloqueio imediato da conta, caso dados bancários tenham sido comprometidos.

Em seguida, registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela delegacia eletrônica facilita a investigação e resguarda seus direitos. Além disso, deve-se comunicar o incidente à Receita Federal para evitar problemas futuros relacionados à fraude.

Caso dados de declaração tenham sido enviados por meio de plataformas falsas, é recomendável refazer a declaração pelo sistema oficial e retificar as informações o quanto antes. Dessa maneira, agir com rapidez pode minimizar os danos e impedir novos prejuízos.

