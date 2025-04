Celular Seguro ganha nova função de proteção via WhatsApp: confira!

O Celular Seguro, aplicativo do governo para proteção de aparelhos, agora está com uma função de alerta via WhatsApp mais preciso.

O Celular Seguro é um programa criado pelo Governo Federal para aumentar a proteção dos usuários em casos de roubo, furto ou perda de seus aparelhos. Lançado com o objetivo de reduzir a criminalidade e dificultar a revenda de dispositivos roubados, o sistema permite bloqueios rápidos, dificultando roubos.

Dessa forma, o projeto atua não apenas na recuperação de aparelhos, mas também na desarticulação das redes criminosas que lucram com o comércio ilegal desses itens. Afinal, os celulares roubados não são acessíveis e não têm valor, portanto, para os criminosos.

Sua criação surgiu da necessidade de ampliar a segurança digital dos brasileiros em um momento em que o celular se tornou um dos principais alvos de criminosos. Portanto, o Celular Seguro representa um avanço importante na proteção dos dados pessoais e na preservação do patrimônio dos cidadãos.

Celular Seguro ganha mensagens de aviso por WhatsApp

A partir de agora, o Celular Seguro conta com um novo recurso que torna a comunicação ainda mais eficaz em caso de aparelhos roubados ou furtados. Celulares cadastrados como perdidos e que tiverem o chip trocado receberão uma mensagem automática de alerta via WhatsApp.

A medida visa ampliar o cerco às redes criminosas, promovendo a devolução dos aparelhos e dificultando a comercialização de produtos roubados. Essa novidade é um passo decisivo para manter o foco em quem alimenta o mercado ilegal, sem penalizar o cidadão que possa ter adquirido o celular roubado.

A implementação dessas mensagens automáticas foi pensada para agir de forma educativa e preventiva. Ao receber o aviso, a pessoa é orientada a regularizar a situação, apresentando a nota fiscal ou outro documento que comprove a posse legal do aparelho.

Caso não consiga comprovar a origem, o celular deverá ser devolvido, assegurando a proteção da vítima original. Assim, o programa não busca criminalizar compradores de boa-fé, mas sim interromper o ciclo de lucro ilícito gerado pelo roubo de celulares.

Programa tem reduzido roubos em todo país

Desde o início do Celular Seguro, dados de segurança pública têm mostrado uma tendência de queda nos roubos de celulares em diversas regiões. Em 2023, por exemplo, houve uma redução de 10,1% nos furtos de celulares em todo o Brasil em comparação ao ano anterior.

Estados como o Rio de Janeiro, historicamente com altos índices de violência, registraram quedas expressivas de 4,3% no número de roubos. Ainda que o número de furtos tenha aumentado em algumas áreas, o combate ao roubo com violência tem apresentado resultados positivos.

Como vai funcionar o aviso via WhatsApp

O funcionamento do novo sistema de aviso do Celular Seguro é simples e direto, com foco na orientação de quem estiver em posse do celular registrado como roubado ou furtado. Sempre que um chip novo for inserido em um aparelho cadastrado, uma mensagem automática será enviada pelo WhatsApp.

Isso ocorrerá por meio dos números oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que são o (61) 2025-3000 e o (61) 2025-3003. Essa mensagem informará que o celular está registrado como perdido, furtado ou roubado e instruirá a pessoa a acessar o site oficial do programa.

No site, o usuário receberá orientações claras sobre como proceder, devendo apresentar a nota fiscal ou outro documento que comprove ser o proprietário legítimo do aparelho. Se a comprovação não for possível, o indivíduo deverá devolver o celular, seguindo as normas de segurança estabelecidas.

Como se cadastrar no Celular Seguro

Baixe o aplicativo : acesse a loja de aplicativos do seu celular, seja Google Play ou App Store, e procure pelo aplicativo “Celular Seguro”, realizando o download gratuito.

: acesse a loja de aplicativos do seu celular, seja Google Play ou App Store, e procure pelo aplicativo “Celular Seguro”, realizando o download gratuito. Faça login no gov.br : utilize seu CPF e senha para entrar, ou crie uma conta caso ainda não possua cadastro na plataforma gov.br.

: utilize seu CPF e senha para entrar, ou crie uma conta caso ainda não possua cadastro na plataforma gov.br. Aceite os termos de uso : leia atentamente e aceite as condições de uso apresentadas para prosseguir com o cadastro.

: leia atentamente e aceite as condições de uso apresentadas para prosseguir com o cadastro. Cadastre seu aparelho : clique na opção “Cadastrar Telefone” e preencha as informações solicitadas, como número de telefone, marca e modelo do dispositivo.

: clique na opção “Cadastrar Telefone” e preencha as informações solicitadas, como número de telefone, marca e modelo do dispositivo. Defina pessoas de confiança: adicione contatos de confiança que poderão agir em seu nome, registrando alertas e bloqueios rapidamente em caso de emergência.

Após seguir todos esses passos, o celular estará protegido no sistema. Em casos de roubo ou furto, bastará registrar um alerta no aplicativo, e o bloqueio será comunicado automaticamente às operadoras de telefonia e às instituições financeiras, impedindo o uso indevido do aparelho.

