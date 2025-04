Colher de pau caiu em desuso? Entenda por que tantas pessoas deixaram de usar na cozinha

Colher de pau pode ser um risco à saúde. Entenda por que esse utensílio deixou de ser recomendado e quais materiais são mais seguros para sua cozinha.

Durante décadas, a colher de pau foi um dos utensílios mais usados nas cozinhas do Brasil. Ela era prática, acessível, não arranhava as panelas e resistia bem ao calor. Quase toda casa tinha pelo menos uma. Mas, com o passar dos anos, isso começou a mudar.

Cada vez mais pessoas estão eliminando a colher de pau do dia a dia. Essa mudança de hábito não é apenas estética ou moda. Ela está ligada a questões de saúde, higiene e durabilidade. O que antes era tradição, hoje levanta dúvidas e cuidados.

A madeira é um material poroso. Isso significa que absorve líquidos, gordura e resíduos de alimentos com facilidade. Mesmo lavando com frequência, parte dessa sujeira continua impregnada na madeira. Isso abre espaço para o surgimento de bactérias e fungos, algo que não dá pra ignorar quando se trata da segurança dos alimentos.

Neste conteúdo, vamos explicar os motivos que levaram ao abandono das colheres de pau em muitas cozinhas, os riscos que elas oferecem e quais materiais são mais recomendados para quem busca segurança e praticidade na hora de cozinhar.

Rachaduras e acúmulo de sujeira tornaram a colher de pau um item polêmico. Veja por que ela foi substituída por materiais mais higiênicos. (Foto: Freepik).

Por que a colher de pau virou motivo de preocupação?

O principal motivo de alerta é o risco de contaminação. A colher de pau, por ser feita de madeira, acumula micro-organismos com o tempo. Isso acontece mesmo quando a higienização é feita corretamente, já que os poros da madeira retêm restos de comida.

Com o uso constante, rachaduras começam a surgir na superfície do utensílio. Essas pequenas aberturas facilitam ainda mais o acúmulo de sujeira e tornam a limpeza quase impossível. Mesmo que não seja visível a olho nu, o perigo está lá.

Além disso, a umidade presente nas cozinhas favorece o surgimento de mofo. Em regiões mais quentes, o problema se agrava ainda mais. Por isso, muitas pessoas preferem substituir a colher de pau por opções mais higiênicas e duráveis.

Quais os riscos do uso contínuo da colher de pau?

O uso contínuo da colher de pau pode causar problemas sérios de saúde. Como ela retém resíduos, há risco de contaminação cruzada. Isso significa que bactérias presentes em um alimento podem passar para outro, mesmo após a lavagem do utensílio.

Outro problema comum é o desenvolvimento de fungos. Quando a colher de pau não seca corretamente, o ambiente úmido se torna ideal para a proliferação desses micro-organismos. Ingerir alimentos preparados com utensílios contaminados é um risco real.

Há ainda o risco de lascas da madeira se soltarem com o tempo. Isso pode acontecer principalmente em colheres antigas ou muito usadas. Essas lascas podem se misturar aos alimentos e causar desconfortos ao serem ingeridas.

Por que especialistas não recomendam mais o uso de colher de pau?

Hoje, nutricionistas e profissionais de segurança alimentar não recomendam mais o uso da colher de pau. Isso porque existem alternativas muito mais seguras, que não oferecem os mesmos riscos de contaminação e são mais fáceis de limpar.

Materiais como silicone, bambu tratado e aço inox são opções modernas, duráveis e higiênicas. Eles não retêm sujeira, não absorvem líquidos e resistem melhor ao calor. Além disso, são fáceis de encontrar no mercado e com preços acessíveis.

Outro motivo é a exigência de normas sanitárias mais rígidas. Em cozinhas industriais, por exemplo, o uso de utensílios de madeira já está proibido há muito tempo. Isso mostra que o risco não é apenas teórico, mas real.

Colher de pau: especialistas explicam por que você deve parar de usar. (Foto: Freepik).

Como identificar se sua colher de pau ainda é segura?

Se você ainda tem uma colher de pau em casa, é possível avaliar se ela está em boas condições. O primeiro passo é verificar se há rachaduras, manchas escuras ou qualquer sinal de mofo. Esses são sinais claros de que ela deve ser descartada.

Mesmo colheres aparentemente novas podem apresentar riscos. Se a madeira estiver áspera ou se a colher já tiver sido usada por muito tempo, a troca é recomendada. A durabilidade desse tipo de utensílio é menor do que se imagina.

Caso decida continuar usando, a higienização deve ser reforçada. Use água quente, sabão e deixe secar completamente em local arejado e seco. Mas vale lembrar: nem sempre a limpeza elimina todos os riscos.

Quais materiais substituem melhor a colher de pau?

Entre os principais substitutos estão as colheres de silicone, bambu tratado e inox. O silicone é flexível, resiste bem ao calor e não arranha panelas antiaderentes. É fácil de lavar e não acumula resíduos.

O bambu, desde que tratado corretamente, também é uma boa opção. Ele é menos poroso do que a madeira comum e tem propriedades antibacterianas naturais. Já o inox é durável, resistente e totalmente higiênico, ideal para quem busca longevidade.

Essas opções estão disponíveis em qualquer loja de utensílios domésticos. Muitas delas têm preços semelhantes aos das colheres de pau, o que elimina o argumento do custo como obstáculo para a troca.